Lora nu poate trece peste comentariile făcute de Ilinca Vandici în cadrul emisiunii de la Kanal D despre nunta pe care artista a organizat-o alături de Ionuț Ghenu. Evenimentul, așteptat de aproape un deceniu, a fost un moment plin de emoție pentru cântăreață, care și-a dorit să-l trăiască alături de familie și cei peste 300 de invitați.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat despre nunta Lorei, însă conversația a ajuns într-un punct sensibil pentru artistă. Vandici a comparat nunta artistei cu cea a lui Theo Rose, iar unele remarci au fost percepute ca fiind jignitoare. Lora a mărturisit că nu înțelege de ce ziua ei specială a devenit un subiect de analiză și comparație.

„Eu înțeleg strategiile de PR. Sunt aici cu oameni de presă. Eu înțeleg strategiile de PR. Având de construit un artist, n-am avut decât perioade foarte scurte de timp PR pentru că știam că trebuie. Având business-ul meu, înțeleg și mai bine acum strategia de PR a cuiva. Eu nu vreau să judec strategia nimănui de PR. Eu vreau să vă spun doar că îmi doresc să trăim într-o lume în care dacă vrem să lăudăm pe cineva, să o facem fără să pară comparaţie, pentru că probabil a fost o greșeală de context cumva, adică au fost puse lucrurile împreună. Adică se poate să spun că ești o femeie foarte frumoasă și să nu-ți spun ție, ești o femeie foarte frumoasă și să vorbesc în acelaşi timp şi de altă femeie… Ori sunt overthinker și m-am aprins într-un moment în care… Dar nu cred. Eu mereu mă contest și mă iau pe toate părțile. Că nu-mi place să deschid gura și să reacționez impulsiv.

Toată viața am ținut cât am putut în frâu impulsivitatea și să nu reacționez la nervi, să nu sar la primul impuls. Și de ce? Pentru că eram atât de bine și cu fata care a spus lucrurile astea și eram atât de bine, ne salutam. Respect, respect, şi atâția ani în această industrie, deci de ce?’, a spus Lora la Fresh by Unica.

„Fiecare mireasă este frumoasă. Fiecare mireasă are nunta perfectă”

Deși a încercat să evite o reacție publică, artista recunoaște că nu a putut rămâne indiferentă atunci când unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa a fost analizat în detaliu și comparat cu al altei vedete. Lora consideră că astfel de comentarii pot umbri bucuria unei mirese și că un astfel de subiect nu ar fi trebuit să fie abordat într-o manieră critică.

„Îţi dai seama că eu o voi saluta, dar… De ce să existe un 10% tensiune sau să se gândească cineva, că poate e supărat, nu știu cine, sau poate… Fiecare mireasă este frumoasă. Fiecare mireasă are nunta perfectă. Pentru că are nunta pe care și-a dorit-o ea. Nu există un exemplu sau celălalt. Există doar ce-ți place ție să faci și de unde vrei tu să te inspiri sau dacă nu vrei să te inspiri de nicăieri, este minunat”, a mai spus artista.

