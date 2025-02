La zece ani de la plecarea sa din postura de jurat al emisiunii „Next Star”, Lora a ales să spună adevărul despre motivul real al despărţirii sale de acest proiect. Invitată în cadrul emisiunii Fresh by Unica, artista a vorbit deschis despre suferinţa pe care a trăit-o şi despre faptul că nu a fost vorba despre o decizie propriu-zisă din partea sa, ci despre o concediere.

Lora a fost jurată la „Next Star” timp de cinci sezoane, fiind una dintre cele mai apreciate figuri ale show-ului. Cu toate acestea, în 2015, presa specula că artista ar fi ales să plece pentru a se concentra pe cariera sa muzicală, dorind să se distanţeze de imaginea de „Barbie a României” şi să atragă un public mai matur. De asemenea, zvonurile spuneau că restricţiile impuse de postul TV privind promovarea pieselor sale au fost un alt factor determinant.

„Eram în juriu cu Connect-R şi Pepe, care şi ei aveau tot felul de chestii pe partea amoroasă: tot felul de bârfe, scandaluri”

Totuşi, Lora a dezvăluit că, în realitate, nu a fost o decizie comună, ci pur şi simplu a fost dată afară, deşi avea un contract semnat pentru încă un sezon. Artista a mărturisit că nu a primit nicio explicaţie oficială, dar bănuieşte că totul a avut legătură cu scandalul amoros în care era implicată la acea vreme.

Divorţul său şi noua relaţie cu Ionuţ Ghenu, cel cu care este căsătorită în prezent, ar fi fost motivele din spatele deciziei de a o înlocui.

„Eu eram semnată la Antena 1, pentru că eram cu «Next Star» și aveam șase sezoane semnate, iar după cel de-al cincilea sezon a început tot tărăboiul ăsta. Eram în juriu cu Connect-R şi Pepe, care şi ei aveau tot felul de chestii pe partea amoroasă: tot felul de bârfe, scandaluri, în fine, nu mai contează… Dar mie când mi s-a întâmplat, eu am fost dat afară. Mi s-a întrerupt contractul. Și am suferit foarte mult. Am suferit foarte, foarte mult. Am simțit în primul rând că e o nedreptate, iar în al doilea rând pentru mine era foarte important să mă vadă mama. Adică eu simțeam că asta este felul meu de a-i aduce bucurie, să mă vadă că sunt bine. Ea urmărea emisiunea şi pe mine m-a durut foarte tare că am simțit că sunt dată la o parte. Şi deși nu mi s-a spus niciodată că ar fi ăsta motivul, eu așa am simțit. Chiar dacă era semnat că mai trebuia să fie un sezon, nu s-a mai întâmplat şi am fost înlocuită”, a dezvăluit Lora la Fresh by Unica.

Chiar dacă acea perioadă a fost una dificilă, Lora a recunoscut că toate aceste experienţe au contribuit la dezvoltarea sa personală şi profesională.

