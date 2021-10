Viața unei tinere din Brașov care a depășit-o pe Instagram pe vedeta americană Kylie Jenner. „Nu fac performanță la aproape nimic. Stau pe social media 12/24”

Are 22 de ani și e content creator în Brașov. Lorena Șerban a absolvit Facultatea de Nutriție și Dietetică UMF Cluj, iar acum urmează cursurile unui master la o altă unitate de învățământ din Cluj. Nu nutriția este însă pasiunea ei cea mare, ci rețelele de socializare.

Petrece pe Facebook, pe Instagram sau TikTok aproximativ 12 ore pe zi și nu se plictisește. Reușește să creeze conținut, multe branduri se asociază cu ea și așa câștigă bani.

În interviul pentru Libertatea, tânăra, bineînțeles, a povestit și despre faptul că a întrecut-o pe Instagram pe Kylie Jenner, membră a clanului Kardashian. Vedeta ocupa locul întâi la cel mai vizualizat reel de pe Instagram (videoclip scurt care, spre deosebire de cele de tipul Insta stories, nu dispare după 24 de ore, n.red.), aceasta având 77 de milioane de vizualizări, însă tânăra din Brașov a depășit-o, a adunat peste 90 de milioane de vizualizări.

Libertatea: Mulți tineri te cunosc de pe rețelele de socializare, de pe Instagram, TikTok, dar sunt alții care nu au auzit de succes tău din online. Așadar, cine e Lorena Șerban? Ești studentă? Cu ce te ocupi?

Lorena Șerban: Lorena Șerban este o țipă mișto (zic eu) ce are atât de multe hobby-uri încât uită și ea câteodată la ce e bună. Glumesc, sunt o fire foooarte creativă, îmi place să încerc chestii noi, am latura asta artistică foarte dezvoltată de mică și, deși nu fac performanță la aproape nimic din ceea ce fac, iubesc să încerc și să văd progresul. Când zic asta mă refer la ceea ce postez eu, make-up, dans, fashion, pictură, fotografie și videografie. Offline sunt studenta la master la Nutriție în cadrul Facultății de Farmacie și Medicină Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca.

„Este făcut pentru mine tot ceea ce înseamnă online-ul”

– Câți urmăritori ai pe TikTok? Dar pe Instagram? Cum ai reușit să cunoști celebritatea pe rețelele de socializare? Cum a pornit totul?

– Pe TikTok am peste 365.000, iar pe Instagram, 280.000. Am crescut cu asta, mereu am postat pe rețelele de socializare, încă de la 10-11 ani organizam ședințe foto cu tematici speciale pentru a fi postate pe social media, hi5 pe atunci fiind în vogă. Lumea m-a consacrat în orașul meu ca „fata care face poze”, după care am devenit populară pe mai multe rețele de socializare, practic pe toate pe care încercam să postez și eram constantă. Cred că este făcut pentru mine tot ceea ce înseamnă online-ul. Nu aș putea să mă identific mai bine cu altceva.

– Cu ce te diferențiezi tu față de ceilalți tineri care au conturi pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok?

– Facebook-ul îl țin destul de privat, pentru grupurile de facultate și familie. Pe Instagram îmi place să arăt frumosul din viața mea, dar în același timp și realitatea. Nu pot să zic că m-aș identifica și cu ceva în mod special pentru că fiecare persoană are plăcerile ei, iar content pe online este pentru toată lumea.

Mie îmi place să cred că oamenii mă urmăresc pentru a crește împreună cu ei. Cel mai mult mă bucură să aud că cineva mă urmărește încă de la „debutul” meu pe diferite platforme. Pe TikTok, cum am spus și mai sus, eu le încerc pe toate și-mi place să văd cum evoluez. Am încercat un make-up mai complicat, diferit, nu m-am lăsat până nu am început să fac cu ușurință genul acesta de content, la tranziții încă nu m-am băgat totuși.

„Cel mai mult stau pe TikTok, pot spune că dă dependență”

– Cât timp petreci pe rețelele de socializare? Pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok?

– Sunt acolo cel puțin 12 ore din 24. Sună mult, dar social media este parte din viața mea. Cel mai mult stau pe TikTok, pot spune că dă dependență. Dar am măcar o scuză, căci este sursa mea de venit.

– Pe lângă doza de notorietate pe care ți-a oferit-o rețelele de socializare, reușești chiar să te bucuri și de câștiguri financiare?

– Din fericire, da, mă întrețin singură de la 19 ani din munca mea depusă în online. Noi, content creatorii, suntem cu adevărat antreprenori, chiar am învățat bazele unei afaceri, deci urmează să fac și pasul ăsta.

– Ne poți spune care a fost cea mai profitabilă colaborare pe care ai avut-o până acum?

– Colaborările cu brandurile de suflet în care cred sunt cele mai profitabile. În primul rând pentru că se creează legătura dintre mine și brand. Se contopesc principiile și iese o colaborare frumoasă atât pentru suflet, cât și din punct de vedere financiar.

– Ai doborât recordul de vizualizări al lui Kylie Jenner pe Instagram. Cum ai reușit?

– Tot ce am făcut a fost să fiu omul potrivit pe trendul potrivit. Pur și simplu s-a viralizat unul dintre clipurile mele la nivel mondial, iar eu nu pot să fiu decât recunoscătoare!

– Te gândești să cunoști celebritatea în America? Să te muți din România?

– Nu, nu mi-am dorit niciodată să mă mut și nici nu o voi face. Mă simt împlinită și în siguranță aici.

Kylie Jenner Foto: Hepta

„Este foarte mult de lucru în sistemul de funcționare al școlilor din România”

– Dacă ai deveni politician, ce ai schimba la România?

– Educația, clar! Este foarte mult de lucru în sistemul de funcționare al școlilor din România și, dacă stăm să ne gândim, este prima cheiță cu care ia contact un om. Dacă această cheie este îndoită din start, ce pretenții să avem să deschidă uși?

– Dacă ai avea o superputere, care ar fi aceea?

– Aș vrea să călătoresc în timp. Nu neapărat pentru a schimba lucruri, ci pentru a retrăi momente frumoase, pe cele urâte le-aș ocoli.

– Ai un mesaj pentru tinerii de astăzi care nu și-au găsit un drum în viață, adevărata pasiune?

– Sunt sigură că în interiorul lor cu toții știu ce își doresc să facă, însă le este prea rușine, teamă să îmbrățișeze pasiunea și să își facă vocea auzită. Sfatul meu este să țipați cât puteți de tare când vine vorba de dorințele și pasiunile voastre. Fără muncă, nimic nu poate fi dus la bun sfârșit!

– Unde și cum te vezi în următorii cinci sau zece ani?

– Vreau să fiu împlinită, sănătoasă în primul rând și mereu alături de familia mea. Vreau un copilaș sau poate doi, sănătoși și voioși și ei, să fiu înconjurată doar de oameni de calitate, de persoane care să îmi facă sufletul să zâmbească necondiționat. Vreau să simt, să iubesc și mai am încrederea asta oarbă în oameni că sunt capabili de asta. Vreau să văd doar binele!

