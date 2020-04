Lovitură grea pentru Anca Badiu. Medicii i-au pus diagnosticul greșit și a fost tratată pentru o boală pe care nu o avea. „Am descoperit cu stupoare după 10 ani”

De Livia Lixandru,

Medicii i-au pus un diagnostic greșit și timp de 10 ani a fost tratată pentru o boală pe care nu o avea.

I s-a spus că are hernie hiatală, care, de regulă este însoțită de reflux gastroesofagian (arsuri la stomac), de unde și confuzia. De fapt, avea gastrită și probleme cu fierea. Și în cazul gastritei survin arsuri și dureri stomacale.

„La un moment dat, acum 10 ani, am avut niște crize în capul pieptului și aveam reflux gastro-esofagian. M-am dus la doctor doar că, ce să vezi? Mi-au pus un diagnostic greșit: hernie hiatală.

Nu am avut pentru că am descoperit cu stupoare după 10 ani, după tratamente. Mi-au găsit o gastrită… Am probleme cu fierea. Neavând această hernie hiatală, începând și dieta cu nutriționistul… Diagnosticul a fost pus greșit’, a declarat Anca Badiu la Antena Stars, potrivit VIVA!

Anca Badiu a vorbit și despre motivele care au determinat-o să se retragă din lumine reflectoarelor, lăsând să se înțeleagă că pierderea fratelui său s-ar număra printre acestea.

„M-am retras într-un context în care s-au produs niște evenimente dureroase. Nu mai vreau să mai vorbesc despre asta. Nu-mi face bine. Viața merge înainte, se întâmplă lucruri…”, a mai precizat Anca Badiu, fosta solistă din trupa Class.