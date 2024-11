Iulian Adrian Cuza, sau simplu, Cuza, așa cum este cunoscut prezentatorul TV, împreună cu Emi și Cucu fac parte din proiectul „Noaptea Târziu”, înființat în anul 2014 și care a avut mare succes. Ulterior, atât Cuza, cât și colegii săi au fost cooptați în proiecte de radio și televiziune.

„Țin minte că la un moment dat m-am dus după doi ani acasă. Am lucrat în Timișoara în timpul facultății, am lucrat pe perioada vacanței și nu am ajuns. Era și chestiunea aceea de descătușare: ”Am plecat de acasă, de ce să mă mai întorc, nu îmi mai spune nimeni ce să fac, nu-mi mai spune nimeni la ce oră să vin”. A fost așa… momentul meu de maturitate.” a declarat Cuza pentru Spynews.ro.

Cuza mărturisește că la întoarcerea în casa părintească, după o absență lungă, nu s-a simțit acasă. Chiar dacă a fost vizitat de părinți și vorbeau des la telefon, acesta mărturisește că a simțit o „decuplare”.

„Ai mei m-au vizitat, cred că de două ori în această perioadă, și ei munceau, dar vorbeam. A fost o decuplare cred, am intrat după peste un an și jumătate în casă și nu, nu mă simțeam acasă. Acum m-am reconectat.”, a mai spus prezentatorul TV.

Cuza și Ramona Olaru au trăit o frumoasă poveste de dragoste

Ramona Olaru și Cuza au trăit o poveste de dragoste intensă, care s-a încheiat în urmă cu trei ani. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi au rămas colegi de platou la „Super Neatza” și continuă să lucreze împreună, fapt care a alimentat zvonurile despre o posibilă împăcare.

„Exceptând profesionalismul și colegialitatea, mai ai sentimente pentru Ramona Olaru?”, a fost întrebarea pe care Emi i-a pus-o lui Cuza, colegul său de la „Noaptea târziu”.

„Nu! Pot să spun că o apreciez ca și colega, discutăm o grămadă de chestii, dar la nivel de sentimente, în direcția unei relații, nu. A fost foarte greu la început să lucrez cu fosta, cred că și ei i-a fost la greu, dar oricum din start în capul meu a fost delimitarea și pe platou nu s-a simțit niciodată, cred eu și sper.

Îți dai seama că asta e opțiunea. Pe mine m-a salvat un gând, am avut la un moment dat un soi de revelație care m-a salvat de durere și de gânduri, pentru că a fost o relației faină între noi. Mi-am dat seama că poți să iubești un om și de la distanță și că nu trebuie să fii neapărăt lângă el să îl iubești. Ușor, ușor iubirea de la distanță se stinge”, a mărturisit Cuza în cadrul vlogului postat de Selly, în luna iunie a acestui an.

