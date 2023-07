Lucian Viziru este căsătorit din anul 2010, cu Ema Daniela, cu care are și un copil, Mihai – Adrian. În anul 2013, cei doi s-au mutat în Germania, unde actorul a fost antrenor de tenis. După ce au revenit în România, Lucian Viziru și-a reluat cariera în actorie, însă nu a renunțat nici la tenis.

„Deocamdată nu e atras de absolut nimic din tot ceea ce am făcut eu”

Mihai, fiul actorului, are 12 ani, iar până acum 2 ani a făcut tenis. Lucian Viziru crede că băiatul său a renunțat la acest sport, pentru că a fost prea sever cu el. Acum, adolescentul face baschet și kickboxing, iar pasiunea sa sunt calculatoarele.

„Deocamdată nu e atras de absolut nimic din tot ceea ce am făcut eu. A jucat tenis de performanță, pentru că l-am obligat până la 10 ani, acum are 12 ani. Probabil din cauza faptului că am fost prea sever, a zis că nu mai vrea. Acum face baschet, kickboxing și știe foarte multe lucruri despre calculatoare. Dacă am nevoie de cineva, el e băiatul meu cu calculatorul. Pe vremuri fiecare dintre noi avea un băiat care se pricepea la calculatoare. Pentru mine, acel băiat a devenit fiul meu”, a povestit Lucian Viziru pentru playtech.ro.

„Dacă ar fi după mine l-aș arunca cu totul în mijlocul acțiunii să se descurce singur”

Actorul recunoaște că este autoritar, iar soția sa este doar uneori mai severă cu Mihai. Lucian Viziru și Ema nu sunt tot timpul pe aceeași lungime de undă când vine vorba despre creșterea fiului lor.

„Amândoi, ea vrea ca multe alte mămici să mănânce tot, eu vreau să facă lucruri singur, de capul lui și să-l pregătesc pentru viață. Dacă ar fi după mine l-aș arunca cu totul în mijlocul acțiunii să se descurce singur, mămica vrea să îl țină de mână încă. De asta e bine să aibă și mamă și tată, pentru că există un echilibru, dar la capitolul exigență, cred că stăm amândoi la fel de prost sau de bine.

Adică se orientează dacă unul zice nu, celălalt zice da. Exact, deci se plimbă de la unul la altul. Când unul zice nu și de ce mai multe ori îi iese.”

Lucian este convins că Mihai seamănă leit cu el când vine vorba de felul în care gândește. „Din fericire pentru mine și din nefericire pentru el, semănăm foarte mult din punct de vedere mental, când mă uit la el și mă văd pe mine când eram mic. Dacă o să fie asta bine pentru el pe viitor, rămâne de văzut.”

„Deocamdată nu vrem să plecăm din România, dar niciodată să nu spui niciodată”

Actorul nu mai are de gând să se mute din România, unde recunoaște că i s-au deschis noi uși. Lucian Viziru își va petrece vacanța de vară pe litoralul românesc, unde se simte foarte bine.

„Am fost pentru prima dată pe litoralul Mării Negre, după foarte mult timp și ne-a plăcut foarte mult acolo. Mă simt ca acasă, mi-a lipsit chestia asta în Germania. Chiar și în Olanda când am mai fost nu e același lucru ca litoralul Mării Negre și acolo o să petrecem și vara asta, pentru că ni s-a părut foarte drăguț. Deocamdată nu vrem să plecăm din România, dar niciodată să nu spui niciodată, pentru că viața mi-a demonstrat atunci când mi-am dorit sau m-am gândit că nu mai vreau să mă întorc în România, de exemplu, s-au ivit oportunități aici în țară, care m-au făcut să mă întorc și să mă bucur că sunt aici.”

