Lucruri neștiute din viața Andreei Bălan. „Deschideam geamul și ieșeam. Venea după mine”

„Eram vara la bunici și dormem cu bunica în pat, nu mă lăsa la discotecă, dar așteptam să adoarmă, și când auzeam că începe să sforăie un pic așa, deschideam geamul și ieșeam pe geam.

Reușeam să ajung până la poartă câteodată, că mai scotea așa capul pe geam și îmi zicea să vin înapoi. Câteodată ajungeam și până la discotecă și venea după mine. La 12 ani toți copiii mergeam la discotecă.

După aceea, la 13 ani am început cu Andre. Am mai ajuns mai greu la țară, am început turneele, spectacolele, dar îmi place că bunica ține minte, are o memorie extraordinară la 88 de ani”, a povestit Andreea Bălan la „Xtra Night Show”.

Citeşte şi:

Ce se întâmplă cu amenzile pentru purtarea necorespunzătoare a măștii. Cazul pensionarei care și-a șters ochelarii aburiți și s-a trezit în proces cu Poliția

Maratonul vaccinării din Bucureşti începe astăzi. Trei zile și trei nopți de imunizare, fără programare

Ministrul Mediului, după uciderea ursului Arthur: Străinii nu mai pot vâna în România

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro BOMBĂ! Noi detalii despre cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Artista a intrat în ...

Observatornews.ro O femeie a murit asfixiată în urma unui joc amoros periculos, după ce partenerul a adormit şi a uitat să o dezlege la gură, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 7 mai 2021. Balanțele sunt deplin decise să facă o adevărată revoluție în domeniul financiar

Știrileprotv.ro Femeie înţepată de un scorpion într-un supermarket din România. În ce produs banal se ascundea

Telekomsport Mănuşile purtate de Duckadam în finala de la Sevilla 1986 sunt estimate acum la o sumă ameţitoare. În urmă cu 26 de ani, ele au fost vândute cu doar 3.000 de dolari

PUBLICITATE Cum să-ți faci manichiura french perfectă, la tine acasă (Publicitate)