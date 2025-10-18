Lupu Rednic, detalii despre căsnicia de 33 de ani cu soția lui, Cornelia. „Să revenim la lucrurile serioase”

„Important, ca să rămâi împreună, este ca cei doi soți să se placă. Totul pleacă de la iubire și de la respect. La fel de importantă este și toleranța, pentru că suntem totuși diferiți. În plus, ca să ai un scop comun, e bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor. Căci, dacă unul vrea ceva, iar altul vrea altceva, nu e bine”.

Eu și Lupu ne-am căsătorit de foarte tineri, din dragoste. Dar nu am pornit-o chiar de la lingură, pentru că ne-au mai ajutat și părinții cu ce aveam strict nevoie. A fost greu pentru că, la început, ne lipseau banii, au fost anii grei de șomaj.

Dar, sincer vă spun, nu am avut vreodată sentimentul că sunt nefericită, din acest motiv. N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață.

Soțul meu era mult mai matur, el m-a încurajat să pornim pe acest drum al cântecului popular autentic, să fim reprezentanții Maramureșului nostru iubit”, a spus Cornelia Rednic pentru Click.

Lupu Rednic spune care au fost cele mai importante lucruri care le-au sudat căsnicia de-alungul anilor.

„Suntem fericiți, pentru că ne respectăm, ne iubim, ne ajutăm, suntem împreună și pe scenă. Ne-a mers bine în viață. Cum am ajuns la 33 de ani de căsnicie? Păi, ca să facem și o glumă, pot spune că soția mea este fericită, iar eu sunt căsătorit.

Dar, ca să revenim la lucrurile serioase, vă spun că atunci pleci la drumul vieții, de jos, când mergi, umăr la umăr, frumos, cu seriozitate și punctualitate, nu ai cum să nu rămâi cu omul acela alături”, a adăugat soțul ei, Lupu, pentru sursa citată.

