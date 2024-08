Mădălin Ionescu anunță că revine la trustul în care a cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani, cu emisiunea Acces Direct”.

Mădălin Ionescu va prezenta emisiunea „Viața fără filtru”, ce va putea fi urmărită zilnic, de luni până vineri, la Antena Stars. El a postat un mesaj pe contul de socializare.

„Revin. Din 26 august voi prezenta o emisiune zilnică , la “Antena Stars”. “Viața fără filtru” este un supermarket tv, în care sper să găsiți cu toții câte ceva care să vă fascineze . Voi prezenta povești ieșite din comun ale unor români mai puțin cunoscuți, dar și mărturisiri uluitoare ale celebrităților . Eu si echipa nu vom ocoli nimic din ce este excepțional , inedit, realmente spectaculos !

Nu vor lipsi “Dosarele X” ! Vom fi printre românii din afara, dar ne vom întâlni și cu personalități internaționale . Am pregătit o mulțime de rubrici surprinzatoare care vor aborda într-o manieră fresh, ironică, amuzantă sau empatică realitățile românești. Glorii mai vechi, staruri ale momentului , personalități politice și artistice vor apărea în ipostaze mai puțin obișnuite . Revin după 14 ani în trustul de presă la care am cunoscut un succes fulminant cu emisiunea “Acces Direct” și sper ca și acum astrele să fie în favoarea acestei asocieri care stârnește deja atâta vâlvă ! Sunt pregătit să vă surprind din nou. Alte detalii pe parcurs ! Îmbrățișări tuturor”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

„Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant”

Recent, Mădălin Ionescu a dezvăluit că va avea un nou proiect la Antena Stars, însă nu a dat prea multe detalii despre ce va fi vorba.

„Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele. În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune

Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un „supermarket TV”, un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct’, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!’, a declarat Mădălin Ionescu.

