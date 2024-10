În această toamnă, la Antena Stars, Mădălin Ionescu s-a alăturat staţiei TV cu emisiunea „Viața fără filtru”, care poate fi urmărită zilnic, de luni până vineri. „Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele.

În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un , un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct”, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!”, spunea în august Mădălin Ionescu.

Succes pentru emisiunea lui Mădălin Ionescu

Acum, după aproape două luni de difuzare a show-ului, Mădălin Ionescu înregistrează un succes. Conform unui comunicat oficial de presă, emisiunea „Viaţa fără filtru”, prezentată de Mădălin Ionescu, de luni până vineri, de la ora 13.30, s-a clasat ieri, 17 octombrie, pe locul patru în topul preferințelor telespectatorilor, la nivelul publicului feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani programul înregistrând o medie de 5% cotă de piață şi 0.5 puncte de rating.

Recomandări Cauzele unui fapt statistic înfiorător: 41% dintre tinerii români ar accepta dictatura. Sociolog: „Totul este deja luat de generațiile precedente”

Dezvăluirile exclusive ale Anamariei Prodan, dar și informațiile în premieră oferite de un controversat om de afaceri despre situația financiară a lui Laurențiu Reghecampf au ținut publicul telespectator aproape de micile ecrane. De altfel, emisiunea „Viaţa fără filtru” descrie un trend ascendent, în luna octombrie înregistrând o creştere a cotei de piață +67% față de luna lansării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce a declarat Anamaria Prodan în emisiunea lui Mădălin Ionescu

În emisiunea lui Mădălin Ionescu s-a aflat reacția Anamariei Prodan după ce s-a zis că Ronald Gavril o înșală, că are iubită în America. Valentin Petrișor, alias Dinte, susține acum că relația dintre Anamaria Prodan și Ronald Gavril e de fațadă, că el are iubită în America, acolo unde e stabilit de ani de zile. Declarațiile au deranjat-o pe Anamaria Prodan, care a reacționat.

„Este hilar. Probabil că este frustrarea prea mare și la Reghecampf, și la Dinte că Ronald nu are cum vreodată să se coboare la nivelul ăsta și să dea replică sau să se uite către așa ceva. Îmi pare foarte rău pentru Laurențiu Reghecampf.(…)

Recomandări „Trebuie să desființăm regimul Putin și dictatura sa”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (V)

Relația mea cu Ronald eu cred că o știe toată lumea pentru că am făcut-o publică și am alături de mine un om minunat. (…) Noi nu avem ce să demonstrăm nimănui. Eu nu am ce să demonstrez.”, a spus Anamaria Prodan.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News