După ce o bună perioadă a prezentat emisiunea „Istoria umanității” la Metropola TV, Mădălin Ionescu a încheiat contractul cu televiziunea. Pe Instagram, prezentatorul a anunțat că ia o pauză de la aparițiile pe micul ecran, însă în continuare va fi activ pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns o comunitate de zeci de mii sau chiar sute de mii de urmăritori.

„La finalul anului trecut, am decis să fac o pauză de televiziune. Cristina continuă colaborarea cu Metropola TV. Anul ăsta intenționez să dezvolt mai multe proiecte online”, a spus Mădălin Ionescu, dezvăluind că soția Cristina Șișcanu va modera în continuare emisiunea „După faptă și răsplată”.

În plus, Mădălin Ionescu a explicat și condițiile pe care le are pentru a reveni în televiziune. „Pentru TV îmi rezerv timp doar în măsura în care proiectul ar putea fi unul serios, finanțat corespunzător, astfel încât să mă pot dezvolta.

Se pot face lucruri deosebite. Practic, Istoria umanității, care îmi aparține, este o creație a mea, probabil că se va transforma într-un proiect independent online”, a mai mărturisit Mădălin Ionescu, pe o rețea de socializare, conform unica.ro.

Mădălin Ionescu a lucrat la Antena 1, dar și la Kanal D

În urmă cu câțiva ani, Mădălin Ionescu era prezentatorul emisiunii „Acces direct”, care pe atunci era difuzată la Antena 1. El era cel care prezenta și comenta cazurile sociale ale emisiunii, până când a fost implicat într-un scandal de proporții. Mădălin Ionescu a început o relație cu Cristina Șișcanu, care pe atunci avea 25 de ani și era reporter al emisiunii.

În spațiul public era cunoscut faptul că prezentatorul era căsătorit cu Mihaela, prima soție, împreună cu care are doi copii, pe Ștefania și pe Filip. Din cauza scandalului iscat, Mădălin Ionescu a fost dat afară de la „Acces direct”.

„Eu am ținut secret că nu mai eram împreună, ea deja își găsise fericirea într-o altă relație exterioară. Însă, pentru că lumea nu a știut că eram divorțat înainte de a fi cu Cristina, toți au crezut că Mihaela era victima, când, de fapt, era invers!

Eram în toate ziarele, la orice colț de stradă. M-au sunat șefii cât eram în vacanță, era Irina Radu, și mi-a zis că nu voi mai fi la Acces”, a povestit Mădălin Ionescu în emisiunea online „În oglindă”, lui Mihai Ghiță.

Imediat prezentatorul a acționat. A mers să își dea demisia și a luat legătura cu șefii de la Kanal D. S-a angajat acolo, unde a moderat prima dată emisiunea „Drept la țintă”, apoi emisiunea „Wowbiz”, alături de Andreea Mantea.

„Eu știam că ei vor să mă dea afară pentru că nu au putut să gestioneze scandalul imens din presă. Eu aveam o imagine de persoană familistă, cuminte. Atunci am sunat la unul din șefii Kanal D, mi-am dat demisia din Antenă și am venit la turci. Pe vorbe am venit!”, a mai povestit Mădălin Ionescu.

