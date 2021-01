Prin intermediul avocaților săi, românca le-a transmis jurnaliștilor italieni că nu are o idilă cu fotbalistul de la AS Roma și a catalogat totul drept „o invenție”.





Mesajul transmis de Mădălina Ghenea prin avocați:

„În numele doamnei Madalina Ghenea, clienta noastră, comunicăm următoarele:

Nu este adevărat că există o relație sentimentală între Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo; Mădălina Ghenea Nicolo Zaniolo s-au întâlnit o singură dată; Doamna Ghenea este mama unei fetițe, care nu trebuie să fie supărată sau implicată în aceste minciuni mediatice; Clienta noastră va lua măsurile corespunzătoare împotriva celor care exploatează această invenție și împotriva celor care și-au permis să o critice în vreun fel”.

De asemenea, Mădălina Ghenea a postat un mesaj pe Instagram:

„În aceste zile, s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă.

Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori.

Recomandări Pornografia e peste tot, dar nimeni nu știe cine e patronul companiei MindGeek, care deține cele mai populare site-uri

Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă.

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Prinse că au furat dintr-un magazin, două femei au avut parte de o surpriză uriașă. Un polițist le-a plătit toate produsele sustrase

Marea Britanie va permite ca o persoană să fie imunizată cu doze de vaccinuri diferite doar în cazuri excepționale

Un grup de senatori republicani va refuza să certifice victoria lui Joe Biden la procedura din Congres

PARTENERI - GSP.RO Cea mai excentrică jucătoare de tenis din România s-a dezlănțuit de Revelion: „Ultima poză în bikini din 2020!”

PARTENERI - PLAYTECH Ce a pățit Diana Șoșoacă după ce s-a vaccinat. Prin ce CHINURI a trecut, de fapt. Avocata a rupt tăcerea la început de an

HOROSCOP Horoscop 3 ianuarie 2021. Berbecii vor să uite de grijile materiale, mai ales de cele financiare

Știrileprotv.ro Un farmacist din SUA a lăsat intenţionat să se strice 500 de doze de vaccin. Ce au păţit cei injectaţi cu ele

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere