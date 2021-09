„Muncim non-stop de când am aterizat. Nu am apucat să cutreier prin Istanbul. Am emoţii pentru acest proiect, se simt cele două ore dormite pe noapte, dar cred că oamenii se vor regăsi în această emisiune.

Avem cinci femei puternice în show. Eu mă voi întoarce în ţară la finalul lunii ianuarie, sunt multe lucruri de făcut, de descoperit, de filmat”, a spus Majda Aboulumosha în emisiunea „Vorbeşte Lumea” de la Pro TV.

Majda Aboulumosha are încredere că show-ul va fi pe placul telespectatorilor. „Eu garantez pentru acest show, pentru că este mai mult decât un show TV, este despre realitate și despre iubire și despre emoție, tot ce contează în viața asta”, a mai declarat aceasta.

Producţia care va începe în curând „urmăreşte poveştile unor femei frumoase, care sunt în căutarea bărbatului perfect”, au transmis oficialii de la Pro TV într-un comunicat.

