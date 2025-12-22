Cozonacul ei, cu nucă, cacao și ciocolată, impresionează nu doar prin gust, ci și printr-o tehnică atentă, care pune accent pe răbdare și respectarea strictă a timpilor de dospire.

Ingrediente pentru cozonacul Majdei Aboulumosha

Ingrediente pentru maia

50 g drojdie proaspătă sau 25 g drojdie uscată

1 linguriță de zahăr

50–70 ml lapte călduț

Ingrediente pentru aluat

1,1 kg – 1,2 kg făină albă tip 000

290 g unt cu minimum 80% grăsime

200 ml lapte rece

4 ouă întregi

8 gălbenușuri

350 g zahăr

1 vârf de sare

coaja rasă de la o lămâie

coaja rasă de la o portocală

esență de rom

esență de vanilie

Ingrediente pentru umplutură

750 g nucă măcinată

4 albușuri

400 g zahăr

60 g cacao

ciocolată (opțional)

esență de rom

esență de vanilie

esență de portocală

Mod de preparare

An de an, momentul în care Majda pregătește cozonacul la „Vorbește Lumea” este urmărit cu interes, iar reacțiile din platou confirmă succesul. Un cozonac reușit pornește întotdeauna de la bază, iar pentru Majda Aboulumosha acest lucru înseamnă o maia simplă, dar extrem de importantă.

Drojdia este activată separat, într-un bol mic, unde se dizolvă împreună cu zahărul și laptele călduț. Acest amestec trebuie lăsat să se odihnească aproximativ 10–15 minute, suficient cât să înceapă procesul de fermentație. Majda subliniază că nu graba, ci răbdarea face diferența între un cozonac banal și unul spectaculos.

Ceea ce diferențiază cu adevărat rețeta Majdei de altele este metoda de dospire la rece. „Aluatul perfect înseamnă dospirea la rece”, spune ea, recomandând un timp de minimum 8 ore, ideal chiar 12 ore. Această tehnică permite aromelor să se dezvolte lent și uniform, iar textura devine mult mai pufoasă.

În compoziția aluatului intră făină albă tip 000, ouă întregi și gălbenușuri, zahăr, unt cu minimum 80% grăsime, lapte rece, coji de citrice și esențe. Majda atrage atenția asupra unui detaliu important: laptele rece, adăugat la final, care ajută la controlul fermentației și la obținerea unui aluat fin.

„Am câteva diferențe și ar trebui să le notați. În primul rând, eu îl dospesc la rece și un timp îndelungat”, explică ea, subliniind că acest pas nu trebuie să fie sărit, chiar dacă presupune mai multă planificare. Rezultatul este un cozonac aerat, care se rupe în fâșii și își păstrează prospețimea mai mult timp.

Niciun cozonac de sărbătoare nu este complet fără o umplutură generoasă, iar Majda Aboulumosha nu face compromisuri la acest capitol. Nuca măcinată, cacao, zahărul și albușurile formează baza, peste care se pot adăuga bucăți de ciocolată și esențe aromate de rom, vanilie și portocală.

Umplutura trebuie să fie echilibrată, nici prea uscată, nici prea lichidă, astfel încât să se îmbine perfect cu aluatul. După ce aluatul a dospit suficient, acesta se împarte, se întinde, se umple din belșug și se rulează strâns înainte de a fi așezat în forme.

Coacerea se face la temperaturi moderate, între 150 și 160 de grade Celsius, timp de aproape o oră, până când cozonacul trece testul cu scobitoarea. La final, un detaliu simplu, ungerea cu apă și zahăr, oferă luciu și un aspect apetisant, demn de masa de Crăciun.

