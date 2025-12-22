Scanerul cu raze X, în valoare de aproximativ două milioane de euro, va fi utilizat pentru a identifica rapid și eficient transporturile ilegale de deșeuri. Acest echipament reprezintă o îmbunătățire semnificativă în activitatea de control a Gărzii de Mediu.

„Stop importului ilegal de deşeuri! Camioanele care intră în ţară cu deşeurile ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână, scanate rapid şi eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naţionale de Mediu care va folosi un scanner cu raze x”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Deși scanerul nu va putea verifica toate camioanele care intră în țară, acesta este considerat un progres major în lupta împotriva traficului ilegal de deșeuri.

Ministrul Mediului subliniază că Garda de Mediu dispune acum de mijloace moderne, legislație adecvată și personal suplimentar pentru a combate eficient importurile ilegale de deșeuri.

„Astăzi, Garda de Mediu are mijloace, are legislatie şi efective suplimentate de control şi vor putea opri mai eficient la graniţă deşeuri ilegale care intră anual în ţară, pentru a evita abandonarea sau incinerarea lor”, a declarat Buzoianu.

În ultima lună, Garda de Mediu a efectuat 750 de acțiuni utilizând echipamentele moderne achiziționate prin PNRR. Diana Buzoianu își exprimă dorința ca această abordare modernă să devină o normalitate în activitatea de inspecție.

„Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activităţii de inspecţie. Combatem eficient importurile ilegale de deşeuri şi criminalitatea de mediu”, a adăugat ministrul.

