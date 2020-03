De Livia Lixandru,

Mama Danielei Crudu ar fi vrut să vină în România în urma episodului în care vedeta a fost bătută de iubitul său croat. Cum nu a putut să facă asta atunci, mama brunetei a venit de curând în România.

Deși conform regulilor emise de către autorități, toate persoanele care se întorc recent din străinătate, mai ales din zonele roșii, precum Italia care este unul dintre cele mai afectate state în momentul de față, trebuie să stea izolate la domiciliu, timp de 14 zile, mama Danielei Crudu a decis să iasă la plimbare prin Capitală, potrivit VIVA!

Florica Crudu a plecat din România de mai bine de 10 ani

„Sunt în Italia de 10 ani şi voi mai sta aici pentru că am un contract de respectat. Primii doi ani au fost foarte grei. Nu mi-e ruşine să spun că am făcut tot felul de munci, am lucrat inclusiv la negru.

Acum am un loc de muncă stabil, am rezidenţă în Italia şi este mult mai bine. În România vin cam de două ori pe an”, povestea mama Cruduței la Antena 1, cu ceva timp în urmă.