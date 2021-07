Mama lui Damian Drăghici vinde flori în centrul Bucureștiului. Ce relație au cei doi: „M-a abandonat”

Pe când avea doar un an, mama l-a abandonat. Damian Drăghici a povestit că a fost crescut de bunicii materni, însă mereu a simțit lipsa celei care i-a dat viață. Avea nevoie de sfaturile ei, de sprijinul ei.

Abia în 2019, când a devenit tatăl unui băiețel, și-a iertat mama și de atunci au o relație bună. Aceasta vinde flori în centrul Bucureștiului, la Universitate, vizavi de librăria Mihai Eminescu.

„Am iertat-o în anul 2019, cu 20 de zile înainte de a se naște fiul meu, Andrei. (…) Pentru cei care nu știu, mama este femeia aceea care vinde flori, pe colț, la Universitate, vizavi de librăria Mihai Eminescu… M-am dus să o cunosc, deși înainte evităm asta (…)

M-am dus până la urmă să-mi cunosc mama pentru că am fost crescut de bunici și nu vreau să-i supăr pe ei, deși acum nu mai sunt în viață, era respectul meu față de ei. (…) Vorbind, mi-am dat seama că a fost o despărțire între părinții mei, a fost o neînțelegere…și au trebuit să se despartă.”, a declarat cântărețul la Kanal D.

„Acum ținem legătura, suntem foarte ok, am iertat-o și mi-am dat seama de ce a făcut ceea ce a făcut sau de ce s-au întâmplat așa lucrurile. (…) Mi-am dat seama că toată viața abandonul a avut un impact major și, dacă nu m-aș fi simțit abandonat, poate că nu aș fi avut problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului cu femeile din viața mea. (…)

Am fost abandonat undeva pe la vârsta de un an (…) Din frică de abandon, eu am fost cel care le-am abandonat pe ele, femeile. Dar, într-un final, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să depășesc acest moment. (…)”, a mai spus Damian Drăghici, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Damian Drăghici are 51 de ani și e tatăl a doi copii. Recent a dezvăluit ce relație are, de fapt, cu fiica secretă. E vorba de Nikolina Drăghici, cea care a crescut departe de el.

