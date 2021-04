În pelicula respectivă, Manuela Hărăbor, care are un băiat care suferă de autism, a jucat alături de unul dintre cei mai mari actori din România, regretatul Adrian Pintea. Pe atunci, ea avea doar 19 ani. Colegii nu au tratat-o ca pe o neștiutoare, o începătoare, i-au acordat încredere și ea a profitat. La peste 30 de ani de la lansarea filmului, toți o cunosc pe Manuela Hărăbor, „Pădureanca”.

Iată că anii au trecut rapid de atunci, ea a întâlnit multe obstacole în viață, dar a fost o femeie puternică, care a făcut față oricărei provocări. Acum a ajuns la 53 de ani. Manuela Hărăbor e născută pe 2 aprilie, iar anul acesta, din cauza situației generate de pandemie, a sărbătorit ziua în familie.

Arată foarte bine, are zâmbetul pe buze. Ea a transmis pe rețelele de socializare: „O cifră care îmi place! Alături de cei care contează cel mai mult în viața mea, mă simt fără vârstă! Vă iubesc din tot sufletul!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Manuela Hărăbor, detalii din culisele filmului „Pădureanca”: „Șerban Ionescu mi-a dat două perechi de palme de mi-a zburat basmaua din cap, iar lacrimile mi-au ţâşnit de durere”

La peste 34 de ani de la premiera filmului regizat de Nicolae Mărgineanu, actrița Manuela Hărăbor a vorbit cu emoție despre amintirile de la filmări, culise și colaborarea cu marii actori din distribuție.

Revelația producției a fost însă Manuela Hărăbor, în rolul Siminei, rol care a consacrat-o pe actrița care avea doar 18 ani, în momentul filmărilor.

„Eram în ultimul an de liceu, în clasa a XII-a. Mă pregăteam pentru Bacalaureat și apoi a venit examenul de admitere la Institutul de Teatru și Film. Am primit un telefon și am fost invitată la o probă de filmare pentru „Pădureanca”, iar după 2-3 săptămâni am fost chemată din nou. Am dat vreo 3-4 probe de filmare, ultima fiind în compania lui Șerban Ionescu și a lui Adrian Pintea.

Nu mi-au spus absolut nimic vreo lună de zile. În momentul în care mă pregăteam să-mi depun dosarul pentru admiterea la facultate, am fost sunată că am luat rolul și că trebuie să plec de urgență la Arad. A trebuit să îmi amând cu un an examenul de admitere, mai ales că domnul Mărgineanu, având temerea că sunt o fată de oraș, a ținut să mă trimită cu o săptămână mai devreme în zona Aradului, chiar în satul Zimbru, de unde era Simina, eroina nuvelei lui Ioan Slavici.”

Citeşte şi:

Tăcerea lui Dumnezeu sub cupolă şi a oamenilor sub umbrele. Doar corul și preoții au cântat „Hristos a Înviat” la Catedrala Sfântul Iosif

Am întrebat mai mulți membri AUR de ce nu se vaccinează împotriva COVID

Un cercetător le propune autorităților echipamente pentru analiza poluării, care ar putea salva mii de vieți

PARTENERI - GSP.RO Relația neștiută din trecutul Ginei Pistol: „Îi ruinează cariera, e mai mare ca el! Ce face cu ea?”

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj la Românii au Talent: ”Cine p**a mea e cântăreața asta?” Ce replică i-a dat Andra, imediat

Observatornews.ro Sebi, copilul de 7 ani dispărut din ianuarie la Arad, a fost găsit mort, într-o tufă, în zona localității Vânători

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2021. Racii vor reuși să se strecoare printre situațiile neplăcute de astăzi

Știrileprotv.ro FRF a decis cine va fi selecționerul naționalei României. Ce se va întâmpla cu Mirel Rădoi

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)