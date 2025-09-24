Revenirea Marei Bănică acasă a fost un moment foarte emoționant pentru ea și familia ei. „Mi-a fost foarte dor de copii și primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns acasă a fost să plecăm într-o vacanță (…). Deci m-am pensat, am făcut un duș și am plecat 7 zile la un resort în Egipt”, a declarat jurnalista la Antena 1.

Mara Bănică, părere sinceră despre Anda Adam

Întrebată despre relația cu ceilalți concurenți, Mara a mărturisit că Anda Adam a fost cea care a surprins-o în mod neplăcut. „La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit.

Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun”, a adăugat Mara Bănică.

„În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa fițoasă”, a concluzionat jurnalista.

Anda Adam a vrut să renunțe la competiție

Tensiuni majore în ediția din 22 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Joseph și Anda Adam i-au surprins pe telespectatori și pe ceilalți concurenți cu un anunț neașteptat: cei doi luau în calcul să abandoneze competiția, după ce au trecut prin momente dificile pe traseu.

Situația tensionată a apărut atunci când cuplul a descoperit că Emil Rengle și Alejandro Fernandez se opriseră la stația unde credeau că aveau rezervare. Cu ghiozdanele deja lăsate acolo, Anda și Joseph Adam au fost convinși că a avut loc o nouă neînțelegere de comunicare. Dezamăgiți și vizibil demoralizați, au luat în considerare retragerea din cursă.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!” a strigat cântăreața când i-a văzut pe cei doi la fața locului.

Presiunea acumulată și oboseala și-au spus cuvântul. În timp ce Anda Adam încerca să-l grăbească pe soțul ei, Joseph i-a răspuns că nu are rost să se agite, fiind convinși că nu mai pot recupera terenul pierdut.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită”, a spus Anda Adam. Ulterior, cei doi s-au răzgândit și după mai multe declarații au continuat jocul.

