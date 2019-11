De Andrei Crăițoiu,

Pe numele său real Cezar Cristea a vorbit în studioul Libertatea în Ziua Președinților: „M-am trezit de dimineață, dar n-am fost la vot încă. E o chestie care trebuie să o bifez. Chiar e o prioritate. Îmi place să vorbesc cu oamenii. Când ie cu cățeii în parc mă întâlnesc cu lumea și vorbim.

Depinde și de căței. Oamenii mai în vârstă cu căței mai mici au o orientare, noi cu câini mai mari, alta. De votat trebuie să votați pentru că e votul vostru! Bucurați-vă de asta! Lumea a murit la Revoluție pentru că trebuie să votăm„, a spus Cezar.

„Lucrurile se schimbă și putem să facem și noi ceva în sensul ăsta. Eu acum trei ani am renunțat la cablu TV și nu mai văd nimic. Informațiile îmi trec pe lângă ureche. Internet încă acum, dar nu intru. Dacă vrei să nu aflu nimic despre tine poți să-mi dai mesaj pe Facebook.

Nu citesc niciodată! Eu sunt old-school! Vorbesc cu oamenii. Și sunt oameni pe stradă cu care pot să vorbesc. Dacă vrei să vorbești cu oamenii și nu poți? Schimbă cartierul! Sau dacă vrei să vezi România din anii ’90 du-te în Republica Moldova!”, a mai declarat Unchiu’ Sapro.

„Politica are puterea a de a goni oamenii. Și pe mine m-a gonit pentru că d-asta am plecat doi ani în Anglia. Acum patru ani și jumătate nu credeam că o să plec din țară, dar iată că am făcut-o. M-am întors acasă pentru că nu-mi place societatea lor”

Cezar Cristea