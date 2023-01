Marcel Pavel a fost invitat la „Fresh by UNICA”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia lui. Cântărețul a suferit enorm după ce mama lui s-a stins din viață și a ajutat-o până în ultima clipă. Atunci când a început să câștige destul de bine din muzică, Marcel Pavel și-a ajutat financiar familia, iar mamei sale îi trimitea lunar câte o mie de euro.

Pentru fratele său mijlociu, Marcel Pavel a plătit 30.000 de euro pentru problemele de sănătate cu care se confrunta.

„Nu sunt așa un mare cheltuitor, eu mi-am ajutat familia tot timpul! Mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, îi trimiteam 1.000 de euro pe lună. Treizeci de ani asta am făcut eu, când am început să-mi permit. Am ajutat familia, pe sora mea, pe frații mei i-am ajutat cu ce am putut.

„De ce să am eu și ei să nu aibă?!”

Pe fratele meu care a avut un infarct, cel mijlociu, a fost operat pe cord, apoi a făcut ocluzie intestinală, am cheltuit cred că vreo 30.000 de euro. Sunt niște economii pe care probabil că faci un efort enorm să reușești să strângi un bănuț, dar când e vorba de familie, pentru mine este pe primul plan. De ce să am eu și ei să nu aibă?! Adică ce fericire mai am eu, înseamnă că sunt un egoist! Trăim decent, suntem uniți, dar nu suntem bogați!” a povestit, în exclusivitate, la FRESH by UNICA, Marcel Pavel.

Recomandări Cazul Marcu: de ce nu vedem pădurea din cauza copacilor

Marcel Pavel a vorbit și despre frații săi, cu care se înțelege bine, chiar dacă nu se văd foarte des: „Cu sora mea mă înțeleg extraordinar de bine. Cu fratele meu cel mare, care este plecat în Germania, s-a creat o mică distanță așa, nu neapărat sufletească, dar de comunicare. Dar când ne vedem, ne bucurăm unii de alții. Micky Pavel trăiește la Câmpulung. Ne înțelegem foarte bine, ne respectăm foarte mult, contează foarte mult, ne iubim.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Nu sunt bogat, nu! Jur că nu sunt bogat!”

Marcel Pavel nu consideră are foarte mulți bani, ci că trăiește decent. El este liniștit și mulțumit că are ce oferi copiilor săi și persoanelor dragi din familia sa.

Recomandări Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

„Nu sunt bogat, nu! Jur că nu sunt bogat! Bogat sunt că am o familie extraordinar de frumoasă, am niște copii buni, frumoși, talentați. Nu sunt bogat, vorbesc serios, nu sunt. Adică, nu mânii pe Dumnezeu, dar trăiesc decent.”

În copilărie nu a avut prea multe, însă banii nu l-au schimbat deloc când a început să îi aibă. Marcel Pavel vorbește cu mult dor despre mama lui, despre care spune că era o femeie extraordinar de bună.

„Mama era de o bunătate extraordinară și de o înțelepciune nemaipomenită. Un om simplu, foarte simplu. Ne-am iubit enorm efectiv, o legătură extraordinară. O femeie extraordinară. Sasha seamănă și cu mama mea, și cu mine.”

Despre tatăl lui, Marcel Pavel spune: „Tata, un genial de altfel, avea auz absolut, îl moștenește Richard, băiatul meu cel mare, pe tata. Un violonist extraordinar tatăl meu, un om de muzică, dar destul de dur cu noi, foarte dur. Foarte dur, avea dreptate pe undeva, câteodată era exagerat, mai mereu. Își dorea foarte mult să realizăm ceva în viață. Și-a dorit foarte mult, eu zic că am reușit. O mică parte din pretențiile sale eu zic că le-am realizat.”

Ce alte dezvăluiri a mai făcut Marcel Pavel, în cadrul emisiunii FRESH by UNICA, vedeți astăzi, de la ora 20, pe canalul de YouTube, pe Facebook Unica.ro și pe unica.ro. Emisiunea va fi în fiecare miercuri, de la ora 20.

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Filmarea i-a uluit pe fanii cântăreței: soacra o împingea cu mâna în față. Reacția fostului fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gafa uriaşă făcută de Carmen Iohannis! Poza postată de Prima Doamnă a şocat pe toată lumea, ce s-a văzut. FOTO

Viva.ro Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

Observatornews.ro O femeie şi-a văzut soţul mort într-un clip promoţional al unui restaurant din Anglia. Bărbatul era mort de 9 ani

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Mircea Badea, despre cel mai mare pericol de pe pământ: ”Nu e nici războiul, nici încălzirea globală”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată