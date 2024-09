Când nu e pe scenă, la concerte și spectacole, Dan Bittman se retrage în bucătărie și gătește. Aceasta e cea mai mare pasiune a artistului! În vârstă de 62 de ani, artistul se laudă cu preparatele sale, care au fost apreciate chiar și de băieții lui.

„Mi-am făcut o varză cu carne excepțională. Gătesc nemaipomenit sarmale în foi de viță, în foi de varză, eu cu mâna mea. Serios, dacă mănâncă și copiii mei înseamnă că mă pricep. De vreo 62 de ani sunt numai bun de însurat”, a spus Dan Bittman la Antena Stars, conform Spynews.

În același interviu, artistul a dezvăluit că pe lângă pasiunea pentru gătit are și o pasiune pentru călătorit. Lunile de vară le-a petrecut în România, dar s-a bucurat și de o scurtă excursie în Grecia. „Am stat foarte mult la mare, cât de mult am putut, în sfârșit am văzut Transalpina, Transfăgărășan, avem o țară inegalabilă, păcat că nu știm să o promovăm.

În rest, mare, Deltă, Delta e fantastică, dar normal că o să reușim să o distrugem, pentru că avem niște reguli nemaipomenite“, a mai spus artistul.

Dan Bittman: „Noi, bărbații, copilărim câteodată mult prea mult”

Într-un interviu recent pentru revista VIVA!, artistul recunoaștea cât de importantă a fost Liliana Ștefan, cu care a avut o relație de peste 20 de ani, în viața lui. Spune și că din cauza lui au ajuns la separare. „Liliana a fost femeia care a rezistat cel mai mult alături de mine, care m-a suportat, m-a înghițit, m-a luat așa cum sunt, până când, probabil, n-a mai putut, pentru că viața de artist nu e una care să…

În fine, depinde, depinde de om, nu trebuie să fii artist. Ce să spun? 25 de ani ne-am înțeles bine, 29 am stat împreună, cu bine, cu rău, dar a fost o femeie care a știut întotdeauna, cu înțelepciune, să aibă grijă din umbră de tot ce însemna casă, copii și așa mai departe”, a explicat Dan Bittman.

Întrebat dacă are unele regrete referitor la relația cu aceasta, el a recunoscut că ar fi schimbat multe. „Avem împreună trei copii frumoși și, indiferent de cum s-au terminat lucrurile, eu zic că e cea mai mare realizare din viață. Și-atunci, pot spune că suntem părtași la cele mai frumoase lucruri care ni s-au întâmplat amândurora. În rest, știi cum e, în relații se mai întâmplă…

Dar dacă ar fi, într-adevăr, să schimb ceva, da, aș schimba. Aș schimba în ceea ce o privește, pentru că noi, bărbații, copilărim câteodată mult prea mult, uităm că o femeie are nevoie de respect, de liniște, de siguranță ș.a.m.d., și atunci e momentul cel mai dificil. În fine, nu vreau să intru în detalii, pentru că detaliile nu sunt plăcute, dar, cu siguranță, ce-am spus până acum e adevărat”, a încheiat artistul.

