

Interpreta de muzică populară a ales să vorbească deschis despre provocările din viața lor. În textul publicat pe rețelele de socializare, artista a subliniat că secretul unui mariaj reușit nu constă în absența problemelor, ci în alegerea zilnică de a fi alături de celălalt.

Maria Constantin: „Am înțeles că o căsnicie frumoasă nu înseamnă perfecțiune”

„Au fost trei ani cu zâmbete, provocări, învățare, răbdare și, mai presus de toate, iubire. Am înțeles că o căsnicie frumoasă nu înseamnă perfecțiune, ci doi oameni care aleg, în fiecare zi, să meargă împreună, să se sprijine și să se iubească necondiționat”, a spus artista.

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În continuarea mesajului, Maria Constantin i-a adresat mulțumiri soțului său, Robert Stoica, pentru sprijinul și siguranța oferite de-a lungul timpului.

„Îți mulțumesc că îmi ești alături, că mă faci să mă simt iubită, protejată și că, împreună, construim amintiri pe care le voi prețui toată viața. La mulți ani nouă! Să ne dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune și puterea de a ne ține de mână încă o viață întreagă”, a adăugat ea.

Maria Constantin a mai fost căsătorită

Maria Constantin și Robert Stoica au decis să își oficializeze relația în vara lui 2023, după 4 ani de relație. În aceeași zi au făcut și cununia religioasă, lăsând petrecerea de nuntă o lună mai târziu.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni”, declara ea pentru Fanatik în urmă cu 3 ani.

Artista a mai fost căsătorită cu Ciprian Tapotă și au împreună un băiat, pe Codrin, care a rămas să locuiască cu tatăl lui. După cinci ani de relație, cei doi au divorțat în 2005.

Din anul 2015 până în anul 2018, Maria Constantin a fost căsătorită cu Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea. Omul de afaceri s-a stins din viață pe 3 august 2019, la 56 de ani, după ce a suferit un infarct.

Foto: Instagram