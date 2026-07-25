După nașterea celor doi copii ai săi, Rock și Perla, influencerița a adoptat un regim alimentar bazat în principal pe alimente de origine vegetală, încercând totodată să reducă consumul de gluten.

Alina Ceușan, despre regula 80-20 și alimentele eliminate din dietă

Alina Ceușan explică faptul că nu crede în restricții drastice, ci preferă un stil de viață flexibil, care îi permite să evite frustrările culinare.

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„Urmez o dietă vegetariană. Sunt vegetariană, însă încerc să urmez regula 80-20. 80% din timp mănânc cât mai sănătos posibil, fără gluten, dacă se poate și 20% pofte și mofturi”, a declarat Alina Ceușan.

Pilonul central al alimentației sale rămâne echilibrul, dar și opțiunea pentru mâncăruri ușoare, preparate de cele mai multe ori în casă.

„Acasă mâncăm mult asiatic, orez, salate. Încerc să fac mișcare cât mai multă, nu am o viață deloc statică. În rest, alerg după Rock și mănânc cât se poate de echilibrat, salată înainte de orice. Cred că doar la festivaluri pot zice că am mâncat dezechilibrat”, a adăugat aceasta.

Alina Ceușan: „Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală”

Pe lângă atenția acordată farfuriei, antrenamentele constante fac parte din programul regulat al creatoarei de conținut. Aceasta își împarte timpul între ședințele de fitness de la sală și dinamica zilnică din viața de părinte. „Merg de 3 ori pe săptămână minim la sală”, a menționat influencerița.

Prin promovarea unui echilibru între mâncarea sănătoasă și micile plăceri culinare, soția lui Raul Tișa le arată celor care o urmăresc că o formă fizică bună este rezultatul unor obiceiuri susținute pe termen lung, adaptate stilului de viață.

Foto: Instagram