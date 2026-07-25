Jandarmii au dat amenzi, iar Renate Weber a apărat dreptul la protest

Manifestația a fost marcată de sloganuri precum „Drepturile noastre nu se fură”, „Dreptul la protest e fundamental” și „Oradea e a tuturor”. Deși jandarmii au avertizat participanții că evenimentul este neautorizat și au aplicat amenzi în baza Legii 60, protestatarii au răspuns cântând „I Don’t Care, I Love It”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a participat la marș și a subliniat că libertatea întrunirilor pașnice este garantată de Constituție. „Un marș Pride este o astfel de întrunire pașnică. Acestea sunt lucruri pe care le prevede și Constituția României, le prevede și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Avem foarte multă jurisprudență în acest sens și mi se pare absolut normal ca în România să respectăm aceste drepturi și libertăți”, a declarat Weber. De asemenea, aceasta a criticat interpretarea legislației de către primarul Florin Birta, susținând că „autorizația nu este pentru a-ți exercita un drept, ci pentru a stabili un traseu care să permită Jandarmeriei să asigure protecția”.

Organizatorii acuză Primăria că a ignorat notificarea privind marșul

În ciuda notificării transmise Primăriei Oradea de către Asociația ARK Oradea la 22 iulie, organizatorii nu au primit niciun răspuns oficial, potrivit lui Iulian Dîrțu, unul dintre organizatori. Acesta a declarat că a fost sancționat cu o amendă de 5.000 de lei pentru organizarea unui protest neautorizat.

Unii dintre participanți purtau pancarte inscripționate cu mesaje împotriva homofobiei, inclusiv un afiș care îl înfățișa pe primarul Florin Birta alături de lideri controversați precum Vladimir Putin și Viktor Orban. Decizia primarului de a refuza autorizarea marșului s-a bazat pe plângeri ce susțineau că manifestarea și prezența persoanelor LGBTI în spațiul public ar încălca „bunele moravuri”.

Într-un alt demers, organizația „Accept” și reprezentanți ai societății civile românești au cerut sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-o scrisoare transmisă oficialului european, aceștia au solicitat intervenția pentru a asigura desfășurarea pașnică și sigură a marșului Pride din 25 iulie, precum și respectarea drepturilor fundamentale garantate de Uniunea Europeană.