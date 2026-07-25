Alannia Guardamar, Spania

Situat pe Costa Blanca, Alannia Guardamar este un exemplu de lux oferit de Eurocamp. Complexul impresionează prin piscinele mărginite de palmieri, zonele de wellness și restaurantele variate. Cea mai atractivă facilitate este zona acvatică tropicală, care include jeturi de apă, splash park, mini tobogane și jacuzzi. Cazarea variază de la corturi safari spațioase până la cabine premium.

Amadria Park Camping Trogir, Croația

Cu vederi spectaculoase la Marea Adriatică, acest camping, disponibil prin Jet2Holidays, oferă plaje retrase la câțiva pași, un parc acvatic gonflabil uriaș pe apă și cinci baruri, inclusiv unul pe plajă și altul la piscină. Oaspeții pot alege din trei restaurante și o gamă variată de activități.

Cambrils Park, Spania

În Costa Dorada, acest camping Eurocamp seamănă mai degrabă cu un resort. Dispune de cinci piscine, inclusiv una mediteraneană recent inaugurată, șezlonguri confortabile și terase însorite. Activitățile includ tenis, fotbal și trambulină. La doar câțiva kilometri distanță, veți găsi faimosul parc acvatic PortAventura.

Camping Estival Vendrell Platja, Spania

Tot în Costa Dorada se află acest camping care oferă o piscină lungă cu tobogane pentru copii. Deși funcționează pe bază de auto-gospodărire, locația dispune de restaurante, baruri și zone de snack. În timpul vacanțelor școlare, sunt organizate activități de grup și ateliere creative. Cazarea variază de la bungalouri clasice la lodge-uri Gran Safari cu terase pentru cină în aer liber.

hu Park Albatros Village, Italia

Un alt camping Eurocamp de top, situat în inima Toscanei. Cu șase piscine, inclusiv una olimpică și alta tip lagună, și o pădure de pini pe o suprafață de 30 de hectare, acest loc este ideal pentru relaxare. Locația dispune de o pizzerie rustică, un snack-bar și o gelaterie. Plaja este la câțiva pași, cu trasee special amenajate pentru plimbări și ciclism.

Camping La Forêt, Franța

Situat pe coasta de vest a Franței, Camping La Forêt oferă acces direct la plaja Pont dYeu, o piscină și facilități spa, inclusiv saună, hammam și jacuzzi. Oaspeții pot închiria vile luxoase cu intrare privată, jacuzzi și terasă cu vedere la grădină. Fiind un camping mai mic, este ideal pentru cei care caută liniște.

Alannia Els Prats Camping & Resort, Spania

Acest camping de pe coasta spaniolă seamănă mai mult cu un resort mediteranean. Dispune de o piscină mare în aer liber, grădini frumoase, sală de fitness, spa, baruri, restaurante și terenuri de sport. Cazarea include cabine din lemn cu verande și vedere la mare. Plaja din apropiere este perfectă pentru plajă sau sporturi nautice.

Găsirea echilibrului perfect între natură și confort nu a fost niciodată mai simplă. Așa cum relatează «The Sun», aceste destinații sunt ideale pentru cei care vor să se bucure de farmecul campingului fără compromisuri în materie de lux.