Alannia Guardamar, Spania

Situat pe Costa Blanca, Alannia Guardamar este un exemplu de lux oferit de Eurocamp. Complexul impresionează prin piscinele mărginite de palmieri, zonele de wellness și restaurantele variate. Cea mai atractivă facilitate este zona acvatică tropicală, care include jeturi de apă, splash park, mini tobogane și jacuzzi. Cazarea variază de la corturi safari spațioase până la cabine premium.

Amadria Park Camping Trogir, Croația

Cu vederi spectaculoase la Marea Adriatică, acest camping, disponibil prin Jet2Holidays, oferă plaje retrase la câțiva pași, un parc acvatic gonflabil uriaș pe apă și cinci baruri, inclusiv unul pe plajă și altul la piscină. Oaspeții pot alege din trei restaurante și o gamă variată de activități.

Cambrils Park, Spania

În Costa Dorada, acest camping Eurocamp seamănă mai degrabă cu un resort. Dispune de cinci piscine, inclusiv una mediteraneană recent inaugurată, șezlonguri confortabile și terase însorite. Activitățile includ tenis, fotbal și trambulină. La doar câțiva kilometri distanță, veți găsi faimosul parc acvatic PortAventura.

Camping Estival Vendrell Platja, Spania

Tot în Costa Dorada se află acest camping care oferă o piscină lungă cu tobogane pentru copii. Deși funcționează pe bază de auto-gospodărire, locația dispune de restaurante, baruri și zone de snack. În timpul vacanțelor școlare, sunt organizate activități de grup și ateliere creative. Cazarea variază de la bungalouri clasice la lodge-uri Gran Safari cu terase pentru cină în aer liber.

hu Park Albatros Village, Italia

Un alt camping Eurocamp de top, situat în inima Toscanei. Cu șase piscine, inclusiv una olimpică și alta tip lagună, și o pădure de pini pe o suprafață de 30 de hectare, acest loc este ideal pentru relaxare. Locația dispune de o pizzerie rustică, un snack-bar și o gelaterie. Plaja este la câțiva pași, cu trasee special amenajate pentru plimbări și ciclism.

Camping La Forêt, Franța

Situat pe coasta de vest a Franței, Camping La Forêt oferă acces direct la plaja Pont dYeu, o piscină și facilități spa, inclusiv saună, hammam și jacuzzi. Oaspeții pot închiria vile luxoase cu intrare privată, jacuzzi și terasă cu vedere la grădină. Fiind un camping mai mic, este ideal pentru cei care caută liniște.

Alannia Els Prats Camping & Resort, Spania

Acest camping de pe coasta spaniolă seamănă mai mult cu un resort mediteranean. Dispune de o piscină mare în aer liber, grădini frumoase, sală de fitness, spa, baruri, restaurante și terenuri de sport. Cazarea include cabine din lemn cu verande și vedere la mare. Plaja din apropiere este perfectă pentru plajă sau sporturi nautice.

Găsirea echilibrului perfect între natură și confort nu a fost niciodată mai simplă. Așa cum relatează «The Sun», aceste destinații sunt ideale pentru cei care vor să se bucure de farmecul campingului fără compromisuri în materie de lux.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri
Fanatik.ro
Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Financiarul.ro
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
ObservatorNews.ro
Stagii plătite pentru absolvenţii români la Comisia Europeană. Cine poate primi până la 1.500 de euro pe lună
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Mediafax.ro
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
ZiaruldeIasi.ro
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
Echipa de Champions League sărbătorește golurile pe manele! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur i-au înnebunit pe fani
Fanatik.ro
Echipa de Champions League sărbătorește golurile pe manele! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur i-au înnebunit pe fani
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință