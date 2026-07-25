Incidentul s-a petrecut atunci când bărbatul, venit mai devreme pentru a se pregăti de tura sa, nu a reușit să găsească vestiarul. Potrivit ziarului local „Mitt i”, el a cerut ajutor, dar a fost ignorat, fapt care i-ar fi provocat un moment de panică. Ulterior, s-a retras pe scări pentru a-și reveni. În acest timp, a transmis un mesaj superiorului său, explicând situația și cerând scuze.

Răspunsul angajatorului a fost prompt. În cadrul unui apel de sub un minut, bărbatul a fost informat că nu poate fi angajat, deoarece nu părea sigur că va începe tura la timp. Când a cerut cinci minute pentru a-și reveni, contractul său a fost încheiat imediat. „Nu am crezut că va fi o problemă, mai ales că am fost sincer despre faptul că uneori am nevoie de câteva minute pentru a mă liniști în situații noi”, a explicat fostul angajat în plângerea depusă la DO.

Mai mult, acesta a menționat că, în timpul interviului de angajare, a discutat deschis despre reacțiile sale în situații stresante, iar superiorul său de atunci l-a asigurat că acest lucru nu va reprezenta o problemă. În momentul depunerii plângerii, bărbatul nu primise încă notificarea scrisă de concediere.

Contactat de publicația „Mitt i” , furnizorul de servicii medicale a refuzat să comenteze cazul individual: „Întotdeauna luăm în serios problemele legate de discriminare și mediul de lucru. Problemele sunt tratate conform legislației aplicabile și reglementărilor noastre interne”, a transmis compania printr-un e-mail.