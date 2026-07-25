Un vis de decenii devine realitate: Acord finalizat după 14 ani

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că acest proiect mult așteptat este acum o certitudine. În cadrul unei vizite la Vladimirovac, în comuna Alibunar, Vučić a anunțat că, după 14 ani, a obținut pentru prima dată un răspuns pozitiv din partea autorităților române în privința construirii acestei rute rapide.

„Este o investiție care va transforma radical viitorul Banatului de Sud”, a declarat președintele sârb, conform Blic.

Lucrările de construcție vor începe odată cu finalizarea autostrăzii Belgrad-Zrenjanin. Miodrag Poledica, adjunctul directorului de la „Drumurile Serbiei”, a subliniat că prioritatea guvernului este de a lega Serbia de toate țările din regiune prin rețele de autostrăzi, iar România este un partener strategic pentru această inițiativă.

Traseul autostrăzii A9: Două variante posibile

Autostrada A9, care va traversa Banatul de Sud, a fost clasificată ca drum național principal de clasa IA. Proiectată pentru o viteză de 130 km/h, traseul complet va avea o lungime de 130 de kilometri, dintre care 65 de kilometri vor lega Pančevo de punctul de trecere a frontierei Vatin. Conform documentației tehnice realizate de Institutul de Transporturi CIP, autostrada va avea un profil complet.

Traseul propus pornește din sud-estul orașului Pančevo, unde se conectează cu viitorul Sector C al centurii Belgradului. De acolo, ruta continuă spre nodul rutier „Kačarevo”, punct din care se desprind două variante posibile:

Varianta nordică (aproximativ 58 km): Traseul trece la nord de localitățile Alibunar și Banatski Karlovac, incluzând nodurile rutiere „Alibunar” și „Lokve”. Nodul „Vršac” este proiectat la nord-vest de oraș, în zona Ritului Vârșețului.

Traseul trece la nord de localitățile Alibunar și Banatski Karlovac, incluzând nodurile rutiere „Alibunar” și „Lokve”. Nodul „Vršac” este proiectat la nord-vest de oraș, în zona Ritului Vârșețului. Varianta sudică (aproximativ 63 km): Această rută urmează drumul internațional existent, incluzând un nod între Vladimirovac și Banatski Karlovac și un altul la „Uljma”. În plus, intersecția din Vršac este poziționată strategic pentru a sprijini activitatea economică locală, fiind situată lângă zona industrială „Sever”.

Ambele variante se reunesc la noul punct de trecere a frontierei Vatin, care va beneficia de un terminal integrat modern. În paralel, s-a demarat și modernizarea și electrificarea liniei ferate Belgrad-Vršac-granița de stat, pentru a permite trenurilor să circule cu viteze de până la 160 km/h.

Rolul centurii Belgradului în conectivitate regională

Autostrada A9 va fi strâns legată de centura Belgradului, în special de sectoarele C și D, care sunt în diverse stadii de planificare și construcție.

Sectorul C (Bubanj Potok – Pančevo): Această secțiune de 31 km va devia traficul greu din zona urbană a Belgradului. Lucrările de proiectare sunt în desfășurare, iar guvernul sârb a aprobat deja exproprierea terenurilor necesare. Punctele-cheie ale acestui proiect includ un pod rutier-feroviar peste Dunăre la Vinča și două tuneluri majore, „Bubanj Potok” și „Leštane”.

Această secțiune de 31 km va devia traficul greu din zona urbană a Belgradului. Lucrările de proiectare sunt în desfășurare, iar guvernul sârb a aprobat deja exproprierea terenurilor necesare. Punctele-cheie ale acestui proiect includ un pod rutier-feroviar peste Dunăre la Vinča și două tuneluri majore, „Bubanj Potok” și „Leštane”. Sectorul D: Acesta va lega Pančevo de Batajnica pe o distanță de 38 km, reducând semnificativ timpul de deplasare din Vršac către Novi Sad, ocolind complet centrul Belgradului și Podul Pančevo. Proiectarea și exproprierile pentru această secțiune sunt deja în desfășurare, iar lucrările vor începe după finalizarea Sectorului C.

Proiectul României: Stadiu avansat și finanțare UE

Pe teritoriul României, lucrările pentru autostrada care va conecta granița cu Serbia la Timișoara sunt într-un stadiu avansat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a împărțit traseul de 72,9 kilometri în două loturi, cu o valoare totală estimată la 14 miliarde de lei. Proiectul include construcția a 46 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere și este conceput pentru o viteză de 140 km/h.

Lot 2 (Jebel – Moravița, 33,49 km): Va conecta direct granița cu Serbia. Contractul, în valoare de aproape 2,97 miliarde de lei, a fost atribuit companiei PORR Construct SRL, cu un termen de finalizare de 48 de luni.

Va conecta direct granița cu Serbia. Contractul, în valoare de aproape 2,97 miliarde de lei, a fost atribuit companiei PORR Construct SRL, cu un termen de finalizare de 48 de luni. Lot 1 (Remetea Mare – Jebel, 35,67 km): Acest tronson leagă A9 de autostrada A1 de lângă Timișoara. Evaluarea ofertelor este în curs, iar lucrările vor dura, de asemenea, 48 de luni de la semnarea contractului.

Terminal unic la graniță: „One-Stop Shop”

Un acord între ministerele din Serbia și România prevede construirea unui punct vamal integrat la Vatin-Moravița, situat la 1,55 km de actuala graniță. România va suporta costurile pentru platforma de 29 de hectare, care va avea peste 10 benzi de intrare-ieșire, parcare pentru camioane și facilități pentru controlul fitosanitar și veterinar. Verificările documentelor se vor face într-o singură locație, reducând semnificativ timpul de așteptare la graniță.

Potrivit Blic, acest proiect va transforma regiunea Banatului de Sud într-un important nod logistic, facilitând conectivitatea economică dintre Serbia și România și accelerând transportul de mărfuri și persoane.