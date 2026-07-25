Drona a fost distrusă sâmbătă dimineață, 25 iulie, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă nelocuită. Incidentul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Atacurile cu drone ale Federației Ruse asupra infrastructurii civile și a obiectivelor din Ucraina, situate în apropierea graniței fluviale cu România, au continuat în dimineața zilei de 25 iulie. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat în jurul orei 01.00 un grup de ținte aeriene la 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, una dintre acestea îndreptându-se către nord-estul județului Tulcea.

„Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat pentru a alerta populația din nordul județului Tulcea. La ora 01.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru a informa cetățenii din zona vizată”, a precizat Ministerul Apărării Naționale. Un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost trimis pentru monitorizare, însă nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau impacturi cu solul.

Mai târziu, la ora 06.21, o nouă alertă aeriană a fost emisă, iar un alt grup de drone a fost identificat la nord-vest de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 06.42 pentru a monitoriza situația.

Conform informațiilor, la ora 08.22, o dronă a fost detectată pătrunzând neautorizat în spațiul aerian național, în apropierea frontierei cu Ucraina. Cele două avioane F-16 au interceptat ținta rapid și au doborât-o în condiții de siguranță deplină.

Amintim că prima dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc vineri, 24 iulie, într-o zonă nelocuită din Padina, județul Buzău, de un pilot român care se afla la manșa unui avion de vânătoare F-16. Sâmbătă, la o zi distanță, a fost neutralizată o nouă dronă, de această dată la 10 km de Sfântul Gheorghe, în județul Tulcea.

Pilotul român de F16 care a doborât cele două drone are grad de căpitan, iar pilotul care l-a asistat e locotenent, a dezvăluit vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad. Cei doi piloți nu au mai mult de 28 de ani, fiind descriși de șeful Statului Major al Apărării ca pe „tineri care și-au făcut datoria”.