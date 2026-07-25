Plângerea a trecut de etapa admisibilității. Urmează judecarea pe fond

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București, a depus o plângere în aprilie 2026 la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Sesizarea vine după ce magistrata a fost recuzată din două dosare pe care le judeca, în urma unor declarații făcute într-un interviu acordat publicației Recorder.

De asemenea, Raluca Moroșanu a participat la o conferință de presă organizată în urma difuzării documentarului „Justiție capturată”, în care a criticat deschis conducerea Curții de Apel București.

În această săptămână, plângerea a trecut de etapa admisibilității, conform HotNews. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții EDO cu numărul 17823/26, cauza Morosanu v. România. Urmează acum judecarea plângerii în fond.

Ce a susținut judecătoarea în plângerea de la CEDO

În plângerea înaintată la CEDO, judecătoarea susține că deciziile de recuzare încalcă drepturile sale fundamentale și creează un precedent periculos. Acțiunea sa a vizat încălcarea a trei articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: articolul 6 care privește dreptul la un proces echitabil, articolul 10 – despre libertatea de exprimare și articolul 13 – despre accesul la justiție.

„Cererile de recuzare au fost admise cu motivarea, în esență, că aș fi lipsită de empatie față de inculpați și deci nu pot fi imparțială. În baza acestor încheieri am fost înlăturată din completul de judecată în două cauze”, a declarat Raluca Moroșanu pentru HotNews.

Ea a adăugat că, de la momentul respectiv și până în prezent, a pronunțat aproximativ 500 de hotărâri în alte dosare. Judecătoarea consideră că deciziile de recuzare nu doar că i-au afectat reputația profesională, dar ar putea deschide calea pentru alte cereri similare împotriva sa.