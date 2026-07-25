Într-un videoclip făcut public de MApN, comandantul Detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania salută droborârea unor drone care au încălcat în mod neautorizat spațiul aerian al țării noastre și răspunde la întrebările justificate din mass-media despre timpul necesar pentru a angaja o astfel de țintă.

„Pentru a angaja un astfel de obiect, trebuie să-l încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici. (…) De aceea ne antrenăm intens, schimbăm și ne adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim mult mai eficienți.

Și aici, în Lituania, și acasă am zburat foarte mult simulând condițiile de angajare a unui astfel de ținte. Și, după cum vedeți, până la urmă obținem rezultatele scontate.

Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici, altădată ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alteori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă.

În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Vă rugăm, aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră la sol în siguranță. Mulțumim mult pentru sprijin!”, a transmis comandantul român.

MApN subliniază că vestea doborârii celei de-a doua drone în spațiul aerian românesc a fost „primită cu mândrie” de către detașamentul Forțelor Aeriene Române din Lituania.

Două drone au fost doborâte în premieră în ultimele două zile din cauza faptului că au încălcat în mod neautorizat spațiul aerian al României. Primul incident s-a petrecut în județul Buzău, iar al doilea – în județul Tulcea, în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe.

„Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina a fost o dronă de tip Shahed, de același fel pe care Rusia le lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că succesiunea rapidă a celor două incursiuni indică existența unei acțiuni repetitive și nu a unor evenimente izolate.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, intercepție, protecția cetățenilor noștri, transparență totală cu aliații noștri”, a transmis Oana Țoiu.