La cinci luni distanță de la nunta lor din cadrul emisiunii „Mireasa”, de la Antena 1, Maria a apărut în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars și a anunțat că ea și Liviu s-au despărțit. Au apărut probleme între ei, au încercat să treacă peste, însă nu au reușit.

„Am fost în vacanță în august și a început să scârțâie, noi ne certam des și în casă. Aceeași placă stricată, adică era o luptă de a demonstra care e mai important, dar nu din partea mea, ci din partea lui.

Mi se pare că avea mereu frustrări și voia să demonstreze, dar nu lucruri ok. Am mers mai departe, pentru că mereu venea cu o împăcare într-un mod frumos, iar pentru că l-am iubit din tot sufletul, nu știu dacă a fost și din partea lui, nu a fost iubirea reală de care el vorbea”, a declarat Maria în emisiunea „Xtra Night Show”, acum câteva zile.

După declarațiile ei, Liviu de la „Mireasă” a făcut și el dezvăluiri în emisiunea „Acces direct”, de la Antena 1. Câștigătorul „Mireasă”, sezonul 3, a dezmințit că ar fi fost violent cu Maria. Spune că deja au depus actele de divorț și că nu se vor mai împăca.

„Cu două zile înainte ca Maria să apară la TV și să mă acuze de toate cele, noi doi am fost la divorț împreună și am discutat. Ea mă acuză pe mine că trăiesc în trecut! Dacă era ceva adevărat din ce spune ea că am bătut-o de ce nu s-a dus la Poliție să facă plângere?

Toți oamenii care mă cunosc, știu că sunt un om liniștit! Eu am făcut Seminarul Teologic, sunt absolvent de Teologie, toată lumea nu crede astea! Atâtea acuzații pe care le face Maria fără nimic real! Nu am bătut pe nimeni niciodată! Maria, nu e frumos ce faci acum! S-a terminat! Mai avem 30 de zile timp de gândire! Și cei de la sezonul 2 Mireasa s-au certat, dar nu au ieșit să facă circ la TV!”, s-a apărat Liviu, la „Acces direct”, notează click.ro.

„E adevărat că am spus că vreau copil și familie, dar când ai cu cine! Între noi fost mai multă neînțelegere, decât iubire. Așa va rămâne! Ne despărțim!”, a mai adăugat Liviu.

Maria și-a menținut părerea. „Liviu crede că e perfect, adică lumea îl acuză și el nu a făcut nimic?! Nu iese fum fără foc! În on-line mă face în toate felurile, mă acuză de multe lucruri, iar la TV vine și pozează impecabil”, a declarat Maria, la Antena 1.

Maria și Liviu au câștigat 40.000 de euro la „Mireasă”, sezonul 3

Finala „Mireasa”, sezonul 3, a avut loc duminică, 1 august, la Antena 1. Maria și Liviu au mers cu emoții în fața altarului. S-au așezat unul în fața celuilalt și și-au spus vorbe frumoase. Liviu a spus că pentru prima dată spune DA din tot sufletul, că Maria este femeia care îi dă putere, care îl face să privească cu încredere spre viitor și promite să o iubească toată viața: „Te iubesc așa cum nu am iubit pe nimeni niciodată”. Maria a spus că de azi nu mai există tu și eu, există doar noi. I-a mulțumit pentru iubirea pe care i-o poartă și îi promite la rândul ei să-l iubească necondiționat.

La finalul emisiunii, s-a aflat că ei sunt preferații publicului, că ei au câștigat „Mireasa”, sezonul 3. Au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 40.000 de euro. Au și dezvăluit în ce vor investi banii. „Cred că ideea de câștigători, pe lângă bani, că am învins totul, contează mult. Cu banii, o să-i punem acolo, să ne luăm un apartament în București, să nu mai fie discuția Giurgiu-Maramureș”, a declarat Maria în emisiune.

