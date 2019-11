De Daria Maria Diaconu,

Mariah Carey a filmat o reclamă pentru un brand de chipsuri, Walkers.

Reclama e filmată special pentru Crăciun şi va fi difuzată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la lansarea albumului ei de mare succes – “All I Want For Christmas Is You”.

Pentru reclama respectivă, vedeta a fost plătită regește. Aceasta a primit 12 milioane de dolari, potrivit cotidianului spaniol 20minutos.es.

Mariah Carey, în vârstă de 49 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste de pe scena muzicală internațională. În plan personal, în prezent, Mariah Carey formează un cuplu cu dansatorul Bryan Tanaka, în vârstă de 36 de ani. În anul 1993, Mariah Carey s-a căsătorit cu producătorul muzical Tommy Mottola, care în prezent este însurat cu vedeta mexicană Thalia. Ulterior, Mariah Carey s-a măritat cu Nick Cannon, cu care are gemeni, Moroccan și Monroe.

