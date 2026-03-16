Totul s-a întâmplat în timp ce membrii echipei discutau despre experiența de pe traseu și despre dificultățile întâlnite în competiție. În timpul conversației, Marian Godină i-a adresat Olgăi Barcari o întrebare directă, care i-a surprins pe ceilalți concurenți.

Polițistul a întrebat-o pe hairstylistă de ce obișnuiește să folosească apelativul „puiule” atunci când li se adresează colegilor din echipă.

Marian Godină nu a fost de acord cu apelativul

Olga Barcari a explicat că expresia face parte din modul ei obișnuit de a vorbi și că o folosește pentru a crea o atmosferă mai prietenoasă. Cu toate acestea, răspunsul ei nu l-a convins pe Marian Godină.

Faimosul i-a spus clar că nu este de acord cu modul în care i se adresează și că nu se simte confortabil atunci când este numit astfel. Mai mult, el a precizat că singura persoană care îl poate numi „puiule” este soția lui.

„Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă „puiule” la toți? Ai un tic?”, a întrebat-o Marian Godină.

„E mai familiar, sparg puțin duritatea din conversație. Și atunci când vorbesc în moldovenește la fel sparg (n.r.: conversația) (…) aș fi foarte dură”, i-a răspuns aceasta.

„Bă, mie nu-mi place!”

„Nu-ți place? Atunci nu-ți mai zic.”

„Nu mi-o lua în nume de rău. Soția mea îmi zice «pui» câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei. Poți să-mi zici altfel”, a mai spus concurentul.

Răspunsul Olgăi Barcari

În fața reacției lui Marian Godină, Olga Barcari a spus că îi respectă decizia și că nu va mai folosi acest apelativ atunci când i se adresează. Totuși, răspunsul ei a fost însoțit de un ușor ton ironic, lucru care a atras atenția celor prezenți.

„Nu mă deranjează absolut deloc. O să-i respect decizia. Nu o să-i zic «puiule» pentru că a zis că-i aduce aminte de nevastă-sa și probabil i se pare că acest cuvânt este unic și atât de scump, încât îl poate folosi doar ea”, a declarat aceasta.

