Totul s-a întâmplat în timp ce membrii echipei discutau despre experiența de pe traseu și despre dificultățile întâlnite în competiție. În timpul conversației, Marian Godină i-a adresat Olgăi Barcari o întrebare directă, care i-a surprins pe ceilalți concurenți.
Polițistul a întrebat-o pe hairstylistă de ce obișnuiește să folosească apelativul „puiule" atunci când li se adresează colegilor din echipă.
Olga Barcari a explicat că expresia face parte din modul ei obișnuit de a vorbi și că o folosește pentru a crea o atmosferă mai prietenoasă. Cu toate acestea, răspunsul ei nu l-a convins pe Marian Godină.
Faimosul i-a spus clar că nu este de acord cu modul în care i se adresează și că nu se simte confortabil atunci când este numit astfel. Mai mult, el a precizat că singura persoană care îl poate numi „puiule” este soția lui.
„Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă „puiule” la toți? Ai un tic?”, a întrebat-o Marian Godină.
„E mai familiar, sparg puțin duritatea din conversație. Și atunci când vorbesc în moldovenește la fel sparg (n.r.: conversația) (…) aș fi foarte dură”, i-a răspuns aceasta.
„Bă, mie nu-mi place!”
„Nu-ți place? Atunci nu-ți mai zic.”
„Nu mi-o lua în nume de rău. Soția mea îmi zice «pui» câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei. Poți să-mi zici altfel”, a mai spus concurentul.
În fața reacției lui Marian Godină, Olga Barcari a spus că îi respectă decizia și că nu va mai folosi acest apelativ atunci când i se adresează. Totuși, răspunsul ei a fost însoțit de un ușor ton ironic, lucru care a atras atenția celor prezenți.
„Nu mă deranjează absolut deloc. O să-i respect decizia. Nu o să-i zic «puiule» pentru că a zis că-i aduce aminte de nevastă-sa și probabil i se pare că acest cuvânt este unic și atât de scump, încât îl poate folosi doar ea”, a declarat aceasta.
