Vedeta de la PRO TV anunțase că nu este implicat în nicio relație amoroasă, iar fetele roiau în jurul lui. Marian Olteanu a fost văzut recent în compania unei domnișoare, semn că lucrurile s-ar fi schimbat în viața lui. Cu toate acestea, actorul din serialul „Clanul” nu se gândește momentan la căsătorie și a mărturisit că va face acest pas doar după ce mama lui va hotărî în această privință.

„Pe fiecare fată pe care am dus-o acasă am crezut că ea este aleasa”

Până acum, actorul din serialul „Clanul” și-a dus acasă toate iubitele și a vrut să treacă testul părinților lui. Marian Olteanu a ajuns la concluzia că cel mai bine o va duce acasă, la Vaslui, doar pe cea care are de gând să o ia de soție și să rămână cu ea pe viață.

„Pe fiecare fată pe care am dus-o acasă am crezut că ea este aleasa. De la un punct încolo nu am mai dus pe niciuna. De atunci, am grijă pe cine duc, de unde aduc, cum și așa mai departe. Până acum mi-a fost mult mai bine să nu mai duc pe nimeni”, a mai povestit amuzat Marian Olteanu.

Actorul mărturisește că mama lui se atașa foarte mult de iubitele lui, astfel că suferea după ce aceștia se despărțeau. Marian are o relație foarte strânsă cu mama lui și își dorește ca și partenera lui să o îndrăgească.

„Mama mă întreabă ceva foarte simplu și drăguț. Îmi zice așa: «Mariane, tu zi-mi dacă să o iubesc sau nu». Că ea nu știe ce să facă cu fata respectivă. Mă întreabă dacă să o ia la noi sau să nu o ia. Nu știa ce să fac nici când eram cu ele, d-apoi după ce ne despărțeam”, a mai completat tânărul actor.

„Nu o să mă însor până nu îmi zice mama ce să fac”

Pe de altă parte, Marian Olteanu își asigură admiratoarele că nu se pune deoacamdată discuția de o eventuală căsătorie. Actorul din serialul „Clanul” a precizat că mama lui va avea un rol important în momentul în care el va decide să se pună la casa lui.

„Dar stați liniștite că nu mă pierdeți. Eu nu pot să fac nimic fără admiratoarele mele. Deci la mine nu există chestia asta. Fetelor, sunt singur. Eu nu pot fără voi, voi îmi dați suflu și aplomb în viață. Fără voi, eu nu pot să fac absolut nimic. Nu o să mă însor până nu îmi zice mama ce să fac”, a completat cu același umor Marian Olteanu pentru EGO.ro.

Cine este Marian Olteanu

Actorul a studiat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, Master Arta actorului, prof. Gelu Colceag, promoția 2016. De asemenea, a terminat Facultatea de Teatru, specializarea Arta actorului, prof. Florin Zamfirescu, promoția 2014.

Marian Olteanu, actor al Teatrului Mic, a primit unul dintre rolurile principale pozitive, iar despre această oportunitate spune că este un mod prielnic de a arăta și o altă latură.

