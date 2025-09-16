Marina Almășan se află în aceste zile în Turcia, unde filmează alături de echipa sa o nouă ediție a emisiunii de turism „Hai-hui cu… Marina”, difuzată la TVR 2. Jurnalista a fost însă ținta unor critici dure în mediul online, fiind acuzată că ar călători prin lume pe banii televiziunii publice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Contactată de Click!, Marina Almășan a dorit să lămurească situația și a făcut dezvăluiri privind sursa reală de finanțare a producției sale. „Da, toate emisiunile mele au fost sponsorizate de când mă știu. Șefii mei dintotdeauna au profitat de această abilitate a mea (nici ASE-ul n-a fost absolvit degeaba, se pare) și dându-mi bugete ZERO, la fiecare proiect!

Recordul a fost în 2010, când, fiind șef delegație pentru România la Eurovision, am reușit să finanțez cu surse atrase și selecția națională, și prezența României la Oslo, când Paula și Ovi au ocupat acel legendar loc 3. Până și taxa plătită de TVR (peste 100.000 de euro) am reușit s-o acopăr din sponsorizări!”.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Marina Almășan, mesaj dur pentru cei care o critică

Mai mult, Marina Almășan a publicat un mesaj tranșant și pe conturile sale de socializare, adresându-se direct celor care au criticat-o. „Mă scot din minți «binevoitorii» care, în comment-urile lor (bine, încă n-au început, dar au făcut-o, în sezonul trecut!) mă acuză că mă plimb prin lume pe banii TVR-ului! Da, de acord cu voi, nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști, care nici măcar nu-mi urmăresc emisiunile, căci probabil ar fi văzut puzderia de sponsori care însoțesc fiecare proiect al meu.

Astfel, datorită lor, niciun sfanț din «banul public» n-o pornește spre călătoriile mele… Pentru că suntem prieteni, pentru că prețuiesc TVR, pentru că le plac emisiunile mele și, firește, pentru că se poate! Deci, relax, dragilor cârcotași! Bucurați-vă de ceea ce vă ofer, muncind pe brânci, vă asigur! Iar dacă nu vă place, schimbați postul!”.

Prin aceste precizări, realizatoarea TV își propune să demonteze speculațiile și să reafirme că „Hai-hui cu… Marina” este o producție construită pe parteneriate transparente, fără a încărca bugetul TVR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE