„Eram studentă si lucram ca și crainic la Radiovacanța Costinești. 1 mai începea și atunci sezonul estival și Costineștiul se umplea de studenți. Țin minte că, împreună cu colegii mei de la Radiovacanța, am organizat un concurs distractiv, pentru cei care dârdâiau pe plajă , prin care fiecare trebuia să aducă la Radiovacanța o ”donație” sub forma unui lucru inutil, cu care nu au ce face. (obișnuiam deseori să inventez tot felul de concursuri trăznite, care, prin comentariile ulterioare – ale mele și ale colegului Andrei Partoș – strâneau hazul ascultătorilor de pe plajă). Au început să curgă, la sediul Radiovacanței, diverse obiecte, prin care turiștii răspundeau, inspirați, provocării noastre. Ne-am trezit cu tot felul de ”obiecte inutile” : bancnote ieșite din uz, cartene de note, manuale școlare, ambalaje de napolitane, dressuri cu firul dus, prezervative folosite, fotografii de la nuntă, ochelari sparți etc. Câstigatorul concursului a fost, țin minte, un cetățean din Galați, care și-a adus soția, legată fedeleș și a depus-o la intrarea in Radiovacanța! Omul și-a recuperat, ulterior, și soția și premiul, care a constat într-un platou cu mici înecați în muștar! Era 1 mai 1985…”, povestește amuzată Marina Almășan.

Citește și

Moartea lui Răzvan Ciobanu, concluziile preliminare ale Poliției. Ipoteza sinuciderii este exclusă. Legiștii verifică dacă a consumat alcool sau substanțe interzise

Citește mai multe despre Marina Almășan pe Libertatea.