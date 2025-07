Atât Alexia Eram, cât și Mario Fresh au început relații noi și pare că au lăsat în urmă trecutul lor comun, chiar dacă în continuare mai vorbesc în cadrul unor interviuri despre cuplul pe care l-au format.

Mario Fresh, deranjat de unele știri care au apărut despre el

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat în OK Magazine, artistul a spus adevărul despre viața pe care o trăiește în prezent și despre momentele prin care a trecut după despărțirea de fiica Andreei Esca.

„Viața se trăiește repede și intens. Chiar dacă sună ciudat, și atunci când sufăr, aleg să mă bucur de suferință la maximum și să trec prin ea cu sufletul deschis. Sunt trăiri puternice care, pentru mine ca artist, nu pot deveni decât surse de inspirație. Știți cât de frumos am scris? Eu sunt bine, sper că și voi.

Atât în online, cât și în offline, mi se atribuie adesea lucruri neadevărate. M-am obișnuit și sincer, am ajuns să fiu ca o stâncă în fața tuturor articolelor scrise pe nedrept, în defavoarea mea. Am înțeles cum funcționează industria, am înțeles presa și paparazzi, iar acum tot ce îmi rămâne de făcut e să râd de ei și de intențiile lor. Eu când pun capul pe pernă sunt împăcat cu mine.

Nu citesc comentarii foarte des, dar atunci când o fac, încerc să răspund într-un mod amuzant chiar și persoanei care mă insultă, poate reușesc s-o fac să râdă. Cine știe, poate într-un final chiar ne împrietenim”, a spus Mario Fresh.

Ce spune artistul despre muzica lui

Artistul a mai vorbit pentru sursa citată și despre cariera lui, afirmând că nu toată lumea apreciază muzica pe care el o cântă, dar că întotdeauna a trebuit să se autodepășească, pentru că este în fața publicului de la o vârstă foarte fragedă.

„Nu toată muzica pe care o fac este pe placul tuturor, ăsta e și lucrul care te face să simți că trăiești în industria muzicală, faptul că mereu trebuie să te reinventezi și să te autodepășești. În schimb, pentru mine, toate piesele mele sunt precum copiii mei și îi iubesc de nu mai pot. Am crescut sub ochii publicului, iar asta a însemnat că așteptările erau și mai mari. Trebuia să-mi perfecționez muzica constant, să dau tot ce am mai bun, chiar și atunci când greșeam sau lucrurile nu mergeau cum mă așteptam.

Am lansat zeci de piese care nu au avut impactul dorit și au fost momente când simțeam că nu progresez. În acest proces, am învățat să-mi ascult instinctul și să-l articulez, să am încredere în ceea ce simt, chiar și atunci când nu e clar sau ușor. Asta m-a ajutat să rămân autentic și să merg înainte. Cred cu tărie că succesul vine atunci când nu renunți și când rămâi sincer cu tine însuți. Publicul apreciază această sinceritate și se regăsește în parcursul meu, iar asta mă motivează și mai mult să continuu”, a mai afirmat Mario Fresh.