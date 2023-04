Mario Fresh cântă de la vârsta de 5 ani și a știut dintotdeauna că își dorește să facă muzică. S-a mutat în București, unde a fost ajutat de Alex Velea să se lanseze. În ultimii ani, iubitul Alexei Eram a avut parte de un succes colosal, mai ales cu piesa „Necesar”, care a fost pe primul loc în topurile muzicale și continuă să fie ascultată chiar și în ziua de astăzi.

Deși familia lui și-ar fi dorit să urmeze și o facultate, Mario Fresh nu a dorit asta, ci a vrut să se dedice 100% carierei de artist și nu îi pare rău nicio secundă. A reușit să își cumpere singur un apartament în București, o mașină și să aibă grijă și de familia lui.

„Nu am nevoie, chiar nu am. Bine, este o discuție foarte lungă, am avut-o cu părinții, cu bunicii. Tot mă împingeau să fac facultatea după ce am terminat liceul. Nu am fost de acord, profesez în domeniul muzical de când aveam 5 ani, am învățat tot ce aveam de învățat pentru a putea să am grijă de mine, să fac banii mei și să mă întrețin. Le-am explicat acest lucru, au înțeles, le-am și demonstrat imediat după ce am avut discuția. La ea este un domeniu mai dificil și diferit și a trebuit să meargă să facă”, a declarat Mario Fresh pentru ego.ro.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a dorit să se înscrie la o facultate, pentru că nu știa exact în ce domeniu vrea să activeze. Tânăra a studiat în Anglia și a fost mulțumită de ceea ce a învățat acolo.

„Eu nu știam ce o să fac și încă nu eram sigură de domeniul în care vreau să profesez. Am vrut să fac o facultate. Am vrut să plec în străinătate, să fac o facultate de modă, a fost mai diferit. El deja cânta, avea concerte. Suntem OK”.

Mario Fresh a completat: „Suntem foarte mulțumiți de alegerile pe care le-am făcut în viață”.

Cei doi îndrăgostiți au stat departe unul de celălalt cât timp Alexia se afla la studii. Ei au mai avut momente când au stat separați, pentru că Mario Fresh a participat la Exatlon.

„Și chiar dacă am mai vrea să facem ceva pentru noi, cred că este important să ne respectăm deciziile. Dacă pentru el este important să meargă undeva, timp de o lună, să facă muzică în altă țară sau habar n-am, îl susțin cu cel mai mare drag”.

Mario Fresh și Alexia Eram, despre relația lor

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de 6 ani și, deși s-a spus de multe ori că au probleme în cuplu și că sunt la un pas de despărțire, ei au reușit să își rezolve problemele. Cei doi au făcut recent câteva declarații interesante despre relația lor.

„Ne vedem dimineața și seara. Pe timpul zilei avem amândoi treabă și dimineața, și seara ne întâlnim”, a spus Alexia Eram, potrivit Wowbiz.

Mario a declarat că după 6 ani de relație nu mai există gelozie ca la începuturile lor, iar în prezent deja a devenit o obișnuință să se sune prin apeluri video, nu pentru a se controla unul pe celălalt, ci pur și simplu pentru a se bucura unul de altul, măcar pentru câteva minute.

„Nu cred că mai este gelozie, adică nu mai este genul acela de gelozie ca la început (…) La noi așa a mers de la începutul relației, la noi este o obișnuință să ne sunăm doar pe video, nu pentru a ne controla, ci să ne vedem chipul unul celuilalt și să bucurăm măcar câteva minute”, a completat Mario Fresh.

