Au trecut cinci săptămâni de la momentul în care cinci cupluri și-au deschis sufletul în fața celui mai dur test al relațiilor! Despărțiți pentru 21 de zile, aceștia au ocazia de a-și răspunde la toate întrebările pe care le aveau vizavi de ceea ce este între ei și înspre ce punct se îndreaptă.

După un început reținut, în care gândurile au zburat mai mult la parteneri, fiecare dintre ei s-a relaxat, și-a dat voie să trăiască testul cu adevărat, iar lucrurile au devenit tot mai intense. Cel mai fierbinte show al acestei veri, Insula Iubirii, continuă și astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o serie de imagini care nu pot fi ratate.

Marius Avram a mers în vila fetelor

Miercurea trecută, emisiunea i-a lăsat pe toți cei de acasă cu sufletul la gură! Marius, soțul Mariei, a avut parte de o premieră în istoria show-ului – a avut ocazia să intre în casa fetelor și să caute scrisorile de dragoste pe care partenera lui și le-a scris cu Cătălin, unul dintre ispitele masculine.

Chiar dacă nu le-a găsit, acesta va avea ocazia să primească multe răspunsuri chiar de la bărbatul care i-a atras atenția soției lui! Ce întrebări îi va adresa, cum va reacționa Cătălin și mai ales, ce va spune Maria, când va afla ce s-a întâmplat în vilă, cât timp ea era în club, rămâne de văzut.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Seara de distracție, departe de vilă, va lăsa unele urmări pentru fete! Ella și Bianca se vor întoarce din club cu multe nedumeriri, care le vor face să trăiască sentimente intense și confuzii mai puternice decât până acum. Rezultatul imaginilor văzute de Marius? O apropiere mai mare de Oana Monea, ispita care i-a furat deja privirile de câteva zile. Ce se va întâmpla între ei, aflăm în câteva ore.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Confruntare între Oana Monea și Maria Avram

Tot atunci, Maria va avea parte de o confruntare la care nici nu s-ar fi gândit! Radu Vâlcan o va invita la o ceremonie specială a focului, în care aceasta va fi față în față cu Oana Monea! Ce replici dure îi va adresa ispita, cum se va ajungea ca ea să-i transmită Mariei: ”În momentul în care ierți un om, o iei de la zero”, rămâne de văzut!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Chiar dacă testul se apropie de final, unele sentimente abia ies la iveală. Noi începuturi, săruturi furate pe ascuns sau oferite fără grija camerelor, discuții intense și concluzii dureroase! Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine sezonul 9 Insula Iubirii cu momente fierbinți!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE