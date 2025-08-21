„Săptămâna viitoare, focul arde puternic pe ambele insule! Ispitele mocnesc la tot pasul, iar sentimentele nu mai pot fi ascunse. Testul se apropie de final, însă fiecare seară aduce imagini ce nu pot fi ratate!”, a anunțat Antena 1 despre edițiile care vor avea loc săptămâna următoare la Insula Iubirii 2025.

Oana Monea, sărut pasional cu Marius Avram

Într-un clip video, rezumatul cu cele mai importante momente din emisiune i-a lăsat pe fani cu gura căscată. După ce Marius Avram a mers la vila fetelor și a răscolit camera soției sale pentru a găsi scrisoarea pe care aceasta i-a scris-o ispitei Cătălin Brînză, Maria Avram i-a dezvăluit ispitei că au fost descoperiți.

Dezamăgit de scrisoarea soției sale către ispită, Marius Avram s-a arătat dezamăgit și a căzut în ispita Oanei Monea. Aflați pe plajă, cei doi s-au sărutat pasional. „Am căzut în ispită, se pare”, spune concurentul. „E magică Insula”, sunt de acord cei doi.

Ulterior, o confruntare neașteptată are loc între Oana Monea și Maria Avram. Cele două se văd pentru prima dată după ce ispita s-a sărutat cu soțul ei.

„Ești asumată cu tot ce s-a întâmplat aici?”, o întreabă Oana Monea pe Maria. „Da”, răspunde ea.

„Nu ai fost ascunsă cu absolut nimic?”, mai adăugă ispita, fără a fi difuzat momentan răspunsul concurentei.

Ce i-a scris Maria Avram ispitei Cătălin Brînză

De o bună perioadă, fanii emisiunii au observat că între Maria și Cătălin s-a creat o legătură specială. Inițial, totul părea o simplă apropiere, însă acum, cei doi au dezvoltat chiar și un limbaj secret pentru a comunica. Pentru a evita camerele de filmat, Maria și ispita își scriu bilețele pe care le lasă ascunse în baie, pentru a putea fi citite pe ascuns.

Recent, Maria a făcut un pas și mai îndrăzneț. Ea i-a scris lui Cătălin o scrisoare în care își mărturisește deschis sentimentele. Concurenta recunoaște că se simte foarte bine lângă ispita care i-a luat mințile și spune că, dacă s-ar fi întâlnit în afara emisiunii, „lucrurile ar fi stat complet diferit”.

„Cătă… îmi e greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță dacă eram afară lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă dar mă simt copilă în preajma ta. (…)”, a scris Maria în scrisoarea secretă.