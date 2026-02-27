Curioși să afle mai multe despre vedetă, fanii i-au adresat câteva întrebări, la care Theo a răspuns fără rețineri.

„Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în ultimii ani?”, a întrebat-o un fan.

„Intuiția. Eu cred că e foarte important să-ți asculți sufletul și eu cred că am fost în acord cu intuiția mea de-a lungul timpului: am cântat ce mi-a spus mie sufletul, ce mi-a plăcut, am simțit cum am simțit eu să vorbesc, am și greșit, dar au fost niște greșeli din care am învățat.

Adică mi s-a părut tare parcursul meu ghidat de intuiție, dar în ceea ce privește oamenii, au fost câteva dăți în care mi-am sfidat intuiția grav, când mi-au puțit niște lucruri devreme și eu am stat să văd dacă o să-mi mai pută. Deci eu cred că sunt lucruri pe care le putem preveni sau încheia la timp”, a răspuns Theo Rose în mediul online.

O altă întrebare primită a fost legată de fiul ei, Sasha, și de faptul că micuțul nu crește la țară. Cântăreața a explicat că băiețelul merge aproape în fiecare weekend la bunicii săi.

„Cum gestionezi că Sasha nu are o copilărie întreagă cu magia vieții la sat, pe care ai avut-o tu?”, a fost întrebarea primită de Theo Rose.

„Eu nu cred că Sasha ar trebui să aibă aceeași copilărie pe care am avut-o eu. Cred că e frumoasă copilăria lui așa cum e și cred că e norocos că totuși are ocazia să trăiască din magia vieții la sat. De la șase luni merge aproape în fiecare weekend la țară, la ai mei, și îi place foarte tare acolo, are prieteni, are grădină mare, cunoaște toate cotloanele grădinilor de prin împrejurimi, știe unde stau toți prietenii lui. E o libertate pe care îmi place că poate să o vadă cu ochii lui, că nu e tot timpul prins aici, între betoane”, mai spune Theo Rose.

