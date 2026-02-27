Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre Strada Mihail Kogălniceanu și Strada Simion Bărnuțiu, în apropiere de Piața Badea Cârțan din Timișoara, potrivit Timiș Online. Cei doi pietoni, care traversau strada regulamentar, au fost loviți de o mașină condusă de o femeie de 45 de ani.

Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, iar băiatul de 11 ani se află în comă.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Totodată, permisul de conducere al șoferiței a fost suspendat până la finalizarea investigației, care va stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

