Mărturisirea Ramonei Bădescu. Ce a trăit în adolescență vedeta: „Mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă”

Ramona Bădescu a cea mai fericită femeie de când fiul ei a venit pe lume. Băiețelul are deja un an și jumătate. Dincolo de viața de mămică, Ramona Bădescu e atentă și acum la silueta ei, la felul în care arată. Vedeta şi-a recăpătat silueta imediat după naștere. În timpul sarcinii a luat în greutate doar 9 kg, iar acum are din nou 64 kg.

Acum vedeta a făcut o mărturisire despre trecutul ei. Ramona Bădescu, în adolescență, își ura corpul. Chiar și familia îi spunea că e grasă. Vedeta s-a ambiționat apoi, a făcut mult sport și a ajuns la silueta dorită.

„La 20 de ani mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă, pentru că nu îmi suportam corpul. Părinţii mei îmi spuneau că mănânc prea mult… Acum, fac sport, mănânc zarzavaturi, fac yoga, Pilates, ţin să mă hrănesc cu lucruri cât mai naturale”, povesteşte Ramona Bădescu conform click.ro.

Ramona Bădescu l-a arătat pe tatăl băiețelului ei

Ramona Bădescu trăiește de trei ani o frumoasă poveste de dragoste cu Fabio Cali, în vârstă de 53 de ani. Băiețelul celor doi, Ignazio, va împlini în curând un an și jumătate.

„Se numește Fabio Cali. Sunt norocoasă că logodnicul meu iubește diamantele. Sunt mulți bărbați cărora nu le plac bijuteriile, a spus ea când a fost întrebată despre inelul spectaculos de pe mâna ei.

