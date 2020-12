Decizia luată de Alina Pușcău la o vârstă fragedă. Și-a ajutat mama să divorțeze. „Evident că a fost un moment dificil, dar necesar”

Din cauza violențelor din familie, Alina și-a sfătuit mama să divorțeze și a susținut-o, pentru a-și putea reface viața.

„Evident că a fost un moment dificil, dar necesar. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș face fix la fel.

M-am bucurat că am putut să îi cumpăr mamei o casă la o vârstă așa de fragedă și că am putut să-mi ajut familia. În special, mă bucur că am ajutat-o pe mama să fie independentă și să poată avea o viață nouă.

Am lucrat la mine, la educația și evoluția mea. Trecutul l-am iertat și l-am lăsat în urmă. Doar așa poți merge înainte în viață”, a spus Alina Pușcău pentru revista VIVA!

