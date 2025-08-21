Inițial, Bianca Dan nu a fost atașată de Mattia Carnessali, însă după ce a aflat că acesta are unele afaceri și conduce trei mașini foarte scumpe, tânăra a început să se apropie tot mai mult de ispita masculină.

Într-o discuție pe care am avut-o cu Mattia Carnessali, am dorit să aflăm cât de romantic este bărbatul și cum și-a surprins cel mai tare o iubită din trecut.

„Nu sunt romantic de fel, însă cred că romantismul constă în lucrurile mici. Mai bine cumpăr desertul preferat înainte să ajung acasă, pentru a ne uita la un film, în loc de 100 de trandafiri scumpi! Cel mai romantic gest? Mi-am dat peste cap tot programul și m-am urcat în avion, pentru că femeia alături de care eram avea un moment greu și am vrut să îi fiu alături”, a spus ispita masculină de la Insula Iubirii 2025 în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cât de unită este familia lui, Mattia Carnessali ne-a dezvăluit că părinții lui s-au cunoscut pe vremea când aveau doar 17 ani și de atunci sunt de nedespărțit.

„Suntem foarte apropiați! Am o relație bună cu surorile mele, Greta și Sofia, iar eu tratez femeile așa cum mi-ar plăcea ca bărbații să le trateze pe ele. De multe ori îmi dau sfaturi, știu totul despre mine… Fac parte din mine, până la urmă! Părinții și bunicii sunt încă împreună. Mama și tatăl meu s-au cunoscut când aveau 17 ani și nu s-au despărțit de atunci”, a mai afirmat Mattia Carnessali.

Referitor la femeile care au trecut prin viața lui, bărbatul a precizat că familia lui primește cu brațele deschise pe oricine este pe placul lui. Însă au existat și momente în care părinții lui Mattia Carnessali nu au fost foarte încântați de partenerele acestuia!

„Familia mea primește cu brațele deschise pe oricine este pe gustul meu. Părinții mei mi-au oferit libertate pe această latură. S-a întâmplat, de-a lungul timpului, ca o persoană să nu fie pe placul lor, dar mi-au zis mie, nu ei. Cu ea au avut tot timpul un comportament frumos”, a încheiat Mattia Carnessali interviul pentru Libertatea.

