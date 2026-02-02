Melodia „Promite-mi” este un manifest pentru siguranță emoțională, scris din perspectiva pură a copilului care are nevoie de certitudinea iubirii necondiționate. Melodia surprinde prin simplitate, transformând promisiunea părintelui într-o ancoră: dragostea nu depinde de performanțe, iar brațele familiei rămân cel mai sigur loc din lume.

Declarațiile făcute de Maya Sorian

Este o celebrare a legăturii indestructibile dintre generații și a promisiunii că, indiferent de greșeli, copilul nu va fi niciodată abandonat. Despre cântec Maya spune: „Astăzi cânt ce nu știam să spun atunci când eram mică. Sunt sigură că «Promite-mi» va învăța mulți copii să ceară de la oamenii din viața lor ceea ce au nevoie cu adevărat: iubire necondiționată. Versurile scrise de mama și muzica compusă de Emanuel reușesc să trezească amintiri din copilăria fiecăruia dintre noi.”

Despre cântec Mirela Retegan spune: „Îi invit pe părinți să asculte cu mare atenție și să-și amintească în fiecare secundă de fapt care sunt cele mai importante promisiuni pe care le facem copiilor noștri ca să construim relații sănătoase.”

Iubită de mii de copii și părinți, Maya Sorian a devenit un simbol al noii generații. Crescând pe scenă în cele mai mari spectacole din țară, ea a învățat că muzica este cel mai scurt drum către sufletul oamenilor. „Promite-mi” marchează o etapă de maturitate artistică, păstrând în același timp inocența și căldura care au făcut-o atât de îndrăgită.

O moștenire artistică și o colaborare de familie

Destinul muzical al Mayei a început acum 25 de ani, când tatăl ei și Emanuel Mirea (trupa Stigma) dominau topurile. Astăzi, Emanuel este profesorul de pian și canto al Mayei și semnează muzica acestei piese.

Produsă în studiourile HaHaHa Production de către Emanuel Mirea și Lucian Nagy, piesa beneficiază de versuri scrise cu emoție de mama Mayei, Mirela Retegan. „Promite-mi” este un manifest pentru nevoile profunde ale copiilor, exprimând dorința de a fi iubiți necondiționat, indiferent de greșeli sau performanțe.

Melodia oferă certitudinea că brațele părinților rămân mereu cel mai sigur loc din lume, celebrând o legătură care durează o viață.

Videoclipul, o bijuterie semnată de Izabel Szanto, îi are ca protagoniști pe cei din „familia HaHaHa”: Emanuel Mirea alături de Oana și Radha, și Alexandru Nagy (fratele lui Lucian) alături de soția și fetița sa.

Prin această lansare, Maya Sorian își confirmă identitatea de artist complet, reușind să îmbine maturitatea artistică cu inocența care a făcut-o atât de iubită.