Primul sezon a fost lansat pe 4 martie

Primul sezon al emisiunii, care a debutat pe 4 martie, s-a clasat pe locul 6 în topul celor mai vizionate programe Netflix din SUA. Regizorul Michael Steed va continua să conducă producția și în al doilea sezon.

Meghan sărbătorește succesul emisiunii

Ducesa de Sussex și-a exprimat entuziasmul pentru noul sezon pe Instagram, unde a postat un teaser al emisiunii. „Oh, cât de mult iubesc ASMR!”, a scris Meghan în descrierea postării.

„Dacă vă place Sezonul 1, așteptați să vedeți ce am pregătit pentru Sezonul 2! Vă mulțumesc că v-ați alăturat petrecerii și mulțumiri infinite echipei și echipajului minunat care au ajutat la aducerea la viață a tuturor acestor lucruri!”

Detalii despre emisiune

Emisiunea, care constă în opt episoade, a fost filmată în Montecito, California, unde Meghan locuiește împreună cu prințul Harry și copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet. Aceasta reprezintă primul proiect solo al lui Meghan ca gazdă pentru Netflix și al cincilea proiect din contractul multianual semnat de cuplul regal cu platforma de streaming în 2020.

Ce aduce nou „With Love, Meghan”

În primul sezon, Meghan petrece timp cu prieteni vechi și noi, aducând tușa sa personală în domenii precum gătit, patiserie, apicultură, fabricarea lumânărilor și organizarea de evenimente. Printre invitații emisiunii se numără Mindy Kaling, Abigail Spencer, Delfina Blaquier și alții.

Într-un interviu acordat revistei People, Meghan a declarat: „Seria este despre a face ceea ce poți face și a o face cu dragoste.” Ducesa de Sussex își asumă rolul de gazdă și producător executiv pentru „With Love, Meghan.”

Această emisiune marchează o revenire la pasiunile sale pentru mâncare, călătorii, modă și cultură, pe care le-a explorat anterior pe blogul său The Tig, între 2014 și 2017.

Planuri de viitor

Întrebată despre decizia de a închide blogul The Tig, Meghan a explicat pentru People: „Ei bine, am iubit The Tig, dar cu siguranță îmi iubesc soțul mai mult. Așa că a fost o alegere pe care am făcut-o atunci, și nu aș schimba-o pentru nimic în lume.”

Privind spre viitor, Meghan rămâne deschisă la noi oportunități. „Vă puteți imagina? Acesta este doar începutul. Viața e plină de surprize”, a spus ea pentru People.

Cu numeroase proiecte în desfășurare, inclusiv lansarea recentă a brandului său de lifestyle As Ever, Meghan își propune să rămână prezentă în momentul actual: „Încerc doar să îmbrățișez fiecare zi în parte.”

Fanii emisiunii „With Love, Meghan” pot aștepta cu nerăbdare lansarea celui de-al doilea sezon în această toamnă pe Netflix, promițând noi aventuri culinare și lifestyle alături de Ducesa de Sussex.

