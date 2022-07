Melania Medeleanu, detalii despre experiența documentarului „România Sălbatică”. „Am tăcut o săptămână întreagă”

„O bucurie! O uriașă bucurie! Atunci când am dat proba mi-a fost trimis textul și, pe măsură ce-l citeam eram acolo, în film, vedeam cu ochii minții fiecare secvență și m-am trezit având diverse reacții – râdeam la jocul păsărilor, mă întristam când unul dintre pui era abandonat, studiam fiecare secvență și simțeam cum emoțiile cresc cu fiecare paragraf!

Mi-am dorit mult să nu tulbur cu vocea mea, întâlnirea ascultătorului cu natura”, a declarat Melania Medeleanu pentru unica.ro.

„Cea mai mare provocare a venit de la însăși vocea mea, care m-a trădat cu o săptămână înainte de înregistrare. Luasem proba, urma să ne vedem la studio, iar eu n-aveam firicel de voce. Mi-era așa de ciudă!

Așa că am făcut ce n-am mai făcut de mult: am tăcut o săptămâna întreagă și am încercat toate leacurile băbești – de la ridiche neagră cu miere, gălbenuș de ou cu lapte până la medicamentele menite să mă aducă pe linia de plutire.

M-am temut în fiecare zi de înregistrare ca nu cumva capătul zilei să fie și capătul proaspăt recuperatei mele voci. Mărturisesc că am respirat ușurată și am reușit să mă bucur cu adevărat de toată experiența abia când ea s-a încheiat”, a mai povestit Melania Medeleanu.

