Despărțire discretă, dar cu ecouri puternice în mediul online. Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au pus punct unei relații de aproximativ patru ani, deși, până nu demult, își făceau planuri de nuntă. Separarea s-a produs în mare secret, în urmă cu câteva luni, iar până în prezent niciunul dintre cei doi nu a făcut declarații publice despre motivele rupturii.

Între timp, juratul de la MasterChef are deja o nouă iubită, însă relația nu a fost încă oficializată. Actrița, în schimb, s-a reîntors pe scenă și le-a împărtășit fanilor că astăzi va juca într-un spectacol la Sala Dalles, din București, iar pe 30 septembrie va fi prezentă pe scena teatrului din Pașcani.

„Fac o mică incursiune în ceea ce am putea numi cea mai surprinzătoare vară de până acum și dacă tot am intrat glorios în septembrie, strecor cateva spectacole din luna asta. Iar am tras chiulul, nu mă certați. Revin în octombrie în forță.

17 septembrie – “Aproape rude”, Teatrul Elisabeta, București

22 septembrie – “Baieti sensibili”, Sala Dalles, București

30 septembrie – “Ispita pentru soțul meu”, Pașcani

Ne vedem la teatru!”, a transmis Doina Teodoru.

Ce mesaje a primit Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Anunțul a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au ținut să-i transmită mesaje de susținere după despărțire. O admiratoare i-a scris: „Felicitări pentru tot ceea ce faceți, sunteți extrem de talentată. Felicitări pentru decizia luată, știu că nu este treaba mea, dar așteptam de mult să luați acea decizie. Sunteți frumoasă, fină, delicată, meritați tot ce este mai bun și mai frumos pe lume!”. Doina Teodoru a ales să răspundă discret, cu un emoticon cu inimioare, semn că a apreciat comentariul.

Fanii continuă să-i fie aproape, iar actrița a primit mai multe mesaje cu referire la Cătălin Scărlătescu. „Ești minunată! Decizia pe care ai luat-o este una înțeleaptă. Trăim doar o dată și fiecare om merită să fie fericit! Îți doresc multă sănătate și noroc!”, „Ești frumoasă, deșteaptă, iar ce e mai frumos în viața ta abia acum începe să vină. Nimic nu este întâmplător”, „Poate, în sfârșit, ai înțeles că ai fost într-un „love bombing” prelungit și că, după discard, ai văzut monstrul narcisic în toată splendoarea sa mocirloasă”, au fost câteva dintre mesajele primite de Doina Teodoru.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru

După o relație care a durat mai bine de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar celebrul bucătar se pare că iubește, de câteva luni, o altă femeie.

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.